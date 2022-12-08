Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с официальным комментарием в связи с обыском СБУ в Красногорском женском монастыре Золотоноши, в ходе которого украинские спецслужбы якобы нашли в обители флаг Новороссии. Текст комментария у себя на сайте разместила пресс-служба Черкасской епархии. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с его содержанием:

«Когда Господь хочет наказать человека — отнимает у него разум. Эти слова в полной мере проявились на тех, кто вчера проводил обыски в Красногорском Золотоношском женском монастыре на Черкасщине. Уважаемые, когда во время обысков вы подкидываете агитационный мусор где-то в приходском храме на Закарпатье, это печально, но не смешно. Но когда во время обысков в известнейшем женском монастыре в самом сердце Украины вы подкидываете флаг «новороссии» — то вы выставляете себя на посмешище перед всей страной. Где Золотоноша, и где «новороссия», во всех смыслах. Неужели у вас нет адекватных консультантов, которые бы озаботились элементарной правдоподобностью подобных вбросов, раз уж вы так усердно взялись дискредитировать Украинскую Православную Церковь? Воистину, когда Господь хочет наказать человека, лишает его разума.

Конечно, сестры Золотоношской обители со средним возрастом монахинь 70 лет, физически не могли проконтролировать каждого из вас во время «облавы». Но ведь совесть должна была вас контролировать? Они же вам в матери годятся. Это всё было бы смешно, если бы не было печально.

Не знаю, захотят ли сестры в суде защищать монастырь от нападок, но знаю одно: впереди будет Суд Божий, от которого не уйдёт никто, какими бы патриотическими лозунгами он не прикрывался и чьи бы приказы не исполнял".

Русская линия