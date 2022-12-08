Обмен осужденного в США на 25 лет тюрьмы российского гражданина Виктора Бута на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер стал большим разочарованием для американских ястребов и настоящей победой российской дипломатии. Такое мнение выразил в четверг бывший помощник по национальной безопасности 45-го американского президента Дональда Трампа Джон Болтон, сообщает ТАСС.

8 декабря 2022 года Москва и Вашингтон провели обмен бизнесмена Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, заявили в четверг в МИД РФ.

Россиянин был арестован в Таиланде в 2008 году и выдан Соединенным Штатам в 2010-м, американку задержали в феврале 2022 года. Вашингтон выступил с предложением об обмене в июле, но детали переговоров не разглашались. Американцы долгое время настаивали на том, чтобы за Бута Кремль отдал сразу двух осуждённых в России американцев. Но российские переговорщики оказались непреклонны, и Вашингтон пошёл на уступки.

Характерно, что это уже второй с начала года обмен заключенными между Россией и США — в апреле на родину вернулся российский летчик Александр Ярошенко, который провёл в американской тюрьме больше десяти лет. Его обменяли на Тревора Рида, осужденного в 2020 году за нападение на полицейского.

«Обмен Бута на Грайнер — это не обмен, а капитуляция Америки. Американская сила выглядит не так», — написал Джон Болтон в Twitter, добавив, что недоброжелатели Вашингтона теперь «радуются».

В настоящее время Администрация США вынуждена отбиваться от нападок со стороны внутриполитических оппонентов, которые считают обмен неравноценным. Они также ставят в вину президенту Джо Байдену то, что в программу обмена не был включен осужденный в России за шпионаж Пол Уилан, который находится в заключении гораздо дольше Грайнер, а раньше служил своей стране в Корпусе морской пехоты.

Русская линия