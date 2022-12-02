СБУ пришли с обысками в монастыри УПЦ ещё в трёх областях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в пятницу в монастыри Украинской Православной Церкви в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, сообщили украинские СМИ.

Согласно сообщениям, речь идет о Свято-Николаевском монастыре в Закарпатье, Свято-Анастасиевском монастыре Житомира и ските этой обители в Житомирском районе, о расположенном в том же районе Иверском ските, а также об объектах в Ровенской области — Городокском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, храме Волынских Святых, Свято-Воскресенском и Свято-Успенском храмах.

Из публикаций следует, что мероприятия СБУ проводятся в том числе для «недопущения использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира». Сотрудники СБУ осматривают территорию и помещения для выявления лиц, которые могут быть причастны к деятельности в ущерб суверенитету Украины, и обнаружения запрещенных предметов.

Ранее аналогичные силовые мероприятия спецслужбы провели в Киево-Печерской лавре, в храмах и монастырях УПЦ в Ровенской и Черновицкой областях, в Кирилло-Мефодиевском монастыре Закарпатья, а также по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.

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