2 декабря 2022 года по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка в Доме общественных организаций в Рязани состоялись I Серафимовские чтения, в которых приняли участие историки, философы, богословы, священнослужители из Москвы и Рязани, сообщает сайт Фонда «Наследие Империи».

Организаторами мероприятия выступили Рязанская митрополия, Союз историко-просветительских обществ «Наследие Империи», Рязанское региональное отделение ВРНС, Межрегиональный союз патриотических объединений «Небесный купол» при поддержке Министерства территориального развития и информационной политики Рязанской области ФПК «Инвест».

С приветственным словом к участникам обратились митрополит Рязанский и Михайловский Марк, генерал-лейтенант, к.и.н., член научного совета при министре иностранных дел, член Бюро Президиума ВРНС, председатель координационного совета историко-просветительских обществ «Наследие империи» Л.П. Решетников, президент ФПК «Инвест», член президиума ВРНС И.В. Коськин, сопредседатель Рязанского регионального отделения ВРНС, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России А.П. Крючков и другие.

Собравшимся было рассказано о жизни святителя в России и за рубежом, об архипастырском служении, о богословских трудах и воззрениях нашего знаменитого земляка, а также о том, что делается в наши дни для возвращения исторической памяти об этом удивительном подвижнике.

«Сейчас особое время, когда нужно укреплять дух нашего народа. Для этого нужны светочи, вдохновители, наставники. Святителя Серафима Соболева недооценили в России. Нужно возвращать это нематериальное наследие на русскую землю», — обратился к участникам конференции митрополит Марк, слова которого приводит Ryazpressa.Ru.

Видеообращение прислал лидер национального движения «Русофилы Болгарии», общественный и политический деятель Болгарии Николай Малинов. Он подчеркнул особое значение святителя Серафима для православных Болгарии.

Заслуженная работница культуры России монахиня Милетия представила исследовательскую работу «Значение рязанского периода в жизни святителя Серафима, архиепископа Богучарского».

Николай Борисович Соболев — будущий архиепископ Серафим — родился в Рязани 1 декабря 1881 года. В семье мещанина Бориса Матвеевича Соболева. В 1894 году Николая Соболева приняли во второй класс Рязанского духовного училища. Затем он окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1904 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1920—1945 годы состоял в Русской православной церкви заграницей. Стал идеологом русского православного монархизма. Автор книги «Русская идеология». Серафима канонизировали 3 февраля 2016 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви в лике святителей.

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