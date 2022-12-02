В Москве состоится научная историческая конференция «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать»…

4 декабря 2022 года в Петровском зале гостиницы «Националь» в Москве состоится историческая конференция «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать», приуроченная к 550-летию бракосочетания Государя Иоанна Васильевича Великого и Цареградской Царевны Софии Палеолог и 450-летию победы в битве при Молодях.

Со второй половины XV века, после завоевания османами православной Ромейской Империи, Второго Рима — Константинополя, её историческая миссия постепенно переходит к Москве — укрепляющемуся Московско-Владимирскому княжеству. После Константинополя именно Московское государство становится Удерживающим мир от пришествия в него антихриста (2 Сол. 2:7).

Важным событием на этом пути стало бракосочетание Великого Князя Иоанна III и Константинопольской Царевны Софии Палеолог в ноябре 1472 года.

Формула «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать» была утверждена в 1589 году на Освященном Соборе «Великого Росийского и Греческого царствия», посвящённом учреждению на Москве Патриаршества. Соборную грамоту подписали великие святые земли русской: святой благоверный царь Федор Иоаннович, Святитель Иов — первый московский Патриарх, святой Патриарх Ермоген (бывший в январе 1589 года архимандритом), Святитель Арсений Элассонский и другие. Эту Соборную грамоту подписал и Патриарх Константинопольский Иеремия, действовавший не только от своего имени, но и от имени Патриархов Александрийского, Иерусалимского и Антиохийского.

Соборная формула «Москва — Третий Рим» во многом предопределила развитие России. Именно Российское государство со столичным градом Москвой стала уже с XVI века защитницей мирового Православия.

Насколько применима эта формула инока Филофея к современной реальности? Каким должны быть ориентиры российских властей в свете нынешней ситуации в мире? Эти и другие темы будут затронуты на конференции в докладах ряда православных историков.

На конференции выступят:

— доктор исторических наук Владимир Лавров,

— кандидат исторических наук Петр Мультатули,

— кандидат исторических наук Павел Петин,

— кандидат исторических наук Павел Кузенков,

— кандидатка исторических наук Галина Ананьина,

— историк Леонид Болотин,

— общественный деятель и предприниматель Василий Бойко-Великий,

— историк Борис Галенин и другие.

Приглашаются все желающие, вход свободный. Начало в 14.00.

Прямую видеотрансляцию можно будет увидеть на портале «Московские ведомости» (https://mosvedi.ru)

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