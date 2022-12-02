Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского постепенно ввести в стране полный запрет Украинской Православной Церкви и дал оценку притязаниям украинских раскольников на Киево-Печерскую лавру. Ниже мы приводим его комментарии целиком:

«Руководство Украины готово действовать против собственного населения, причем его самой беззащитной и безответной части — верующих и духовенства крупнейшей и единственной канонической Православной Церкви на Украине. Сегодня президент Украины ввел в действие решения СНБО (https://t.me/rian_ru/187 448), которые предполагают подготовку к полному запрету Украинской Православной Церкви с лишением собственности и принуждением к переходу в подчинение к раскольникам.

Законопроект попирает не только нормы права, например статьи 18 Всеобщей Декларации прав человека, в которой утверждается «свобода исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов», но и указывает на утрату остатков здравого смысла. Ведь Украинская Православная Церковь всегда поддерживала свой народ и украинское государство, всем, чем могла. Всегда призывала к миру и молилась за мир.

Отдельно отмечу, что согласно решению СНБО, «законопроект должен соответствовать нормам международного права в сфере свободы совести и обязательствам Украины в связи со вступлением в Совет Европы». Каким образом эта задача будет реализована, если нарушение свободы совести является целью и сутью данного законопроекта, остается загадкой.

Горько, что разменной монетой политических игр могут стать безвинные люди — простые верующие и скромные, честные священники Украинской Православной Церкви, вся вина которых в том, что они хранят веру своих отцов.





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Очевидно, что новость о регистрации нового юридического лица ПЦУ, по наименованию претендующего на владение Киево-Печерской Лаврой, следует рассматривать в контексте давления украинской власти на Украинскую Православную Церковь.

Систематические акции устрашения — обыски, задержания, провокации, угрозы на высшем уровне — часть срежиссированной кампании, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Церкви с целью оправдания последующего беззакония. Как заметили многие наблюдатели, исторически ничего нового: выдуманные обвинения в «антисоветской» агитации — возмущённые граждане — далее лишение прав и собственности, а то и репрессии. Бенефициары что тогда, что сейчас — раскольники, кстати, в обоих случаях «легализованные» Фанаром.

Мы сейчас горячей молитвой с теми православными украинцами, которые переживают реальную угрозу лишения их главной святыни, передачи её раскольникам".

Русская линия