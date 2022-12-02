На фоне осеннего затишья в военных действиях на Украине и возрастающей напряжённости во внутриполитической и экономической ситуации в стране президент Владимир Зеленский решил отвлечь внимание украинцев от насущных проблем с электрическом и отоплением «перемогами на церковном направлении». Для этого он решил полностью запретить Украинскую Православную Церковь и передать Киево-Печерскую лавру украинским раскольникам из «ПЦУ», что на самом деле является огромной политической ошибкой украинских властей.

Пророчества о том, что Киево-Печерская и Почаевская лавры будут захвачены раскольниками, на Украине ходили давно. Среди верующих и духовенства они стали активно распространяться ещё в 2014 году, и согласно этим пророчествам, объединение России, Украины и Белоруссии последует буквально через полгода после состоявшегося захвата указанных святынь. Об этом, в частности, заявлял в своё время Игорь Стрелков, находящийся ныне в зоне СВО на Донбассе. Так, что нынешние действия Зеленского могут воодушевить далеко не только украинских националистов (на что надеется президент Украины), но и верующих Русской Православной Церкви, коих на Украине немало.

Практически все 30 лет независимости Украины Украинская Православная Церковь жила в условиях постоянного исповедничества чистоты Православия. Однако, теперь, похоже, для неё наступают времена мученичества за Христа, и в этих условиях хотелось бы пожелать православным украинцам и нашим собратьям стойкости и помощи Божией.

Нет никаких сомнений, что в рядах украинского духовенства найдутся малодушные, которые под давлением властей согласятся сослужить с раскольниками, однако будут и те, кто останется верен Церкви даже до смерти, и это тоже непреложный факт.

70 лет богоборческой советской власти научили нас тому, что изъятием храмов и запретами духовенства Церковь победить невозможно. Всё, что ныне будет отобрано у Украинской Православной Церкви и передано на поругание раскольникам, очень быстро может вернуться обратно своему законному хозяину. Этого, похоже, не учли на Банковой, решив расколоть Украину ещё и по религиозному признаку.

Кстати, лучшего подарка Кремлю своими «церковными решениями» Зеленский и его советники сделать просто не могли. Отныне в глазах многих российские власти, которые наделали на украинском направлении множество ошибок и смогли настроить против себя даже Украинскую Православную Церковь, не просто защищают Донбасс и его жителей, но и гонимых верующих по всей Украине. Зеленский же превратился в очередного гонителя Церкви, коих в её истории было немало. А, как известно, участь таковых печальна.

Русская линия