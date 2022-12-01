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Сводка новостей от 1 декабря 2022

Фанар делает ставку на Бойко Борисова
Константинопольский Патриарх Варфоломей принял в Стамбуле бывшего премьер-министра Болгарии…

Патриарх Варфоломей принял у себя Бойко БорисоваКонстантинопольский Патриархат продолжает предпринимать активные усилия в направлении продавливания других Поместных Православных Церквей на предмет признания ими действий Фанара на Украине и украинских раскольников в лице «ПЦУ».

С этой целью фанариоты стараются наладить контакты не только с духовенством отдельных Поместных Церквей (как это было, скажем, с митрополитом Тамассоским Исаией из Кипрской Православной Церкви), но и с политиками, которые могут прийти к власти в той или иной стране.

Так, 29 ноября 2022 года Патриарх Варфоломей принял у себя на Фанаре бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Борисов прибыл к главе Фанара в сопровождении посла Болгарии в Турции Ангела Чолакова с генеральным консулом Василем Валчевым, а также со своими соратниками, сообщает «Orthodoxtimes».

Во время встречи стороны «в сердечной атмосфере» обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Что это были за вопросы, остаётся только догадываться. Но весьма характерно, что вместе с Патриархом Варфоломеем Борисова приветствовал в Стамбуле и митрополит Халкидонский Эммануил, который является одним из главных идеологов вторжения Фанара на Украину.

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