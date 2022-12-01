1 декабря 2022 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками детских делегаций Донбасса, сообщает Патриархия.Ru.

Во встрече со Святейшим Патриархом Кириллом приняли участие две группы детей из Донецка.

В составе первой группы — 50 детей-спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет, занимающихся лёгкой атлетикой, и сопровождающие их профессиональные тренеры, которые в период с 7 ноября по 28 декабря посещают Ярославскую область для участия в спортивных сборах. Большое содействие в организации сборов оказало правительство Ярославской области, а также АО «ЯТУ имени В.Ю. Орлова» в лице генерального директора А.Н. Орлова, председателя Совета директоров С.В. Орлова, директора гостиничного направления АО «ЯТУ имени В.Ю. Орлова» П.А. Карпова.

В составе второй группы — 37 детей-спортсменов (хоккеисты и волейболисты) в возрасте от 14 до 17 лет и шесть взрослых сопровождающих. При поддержке правительства Калужской области для ребят в период с 16 ноября по 28 декабря организованы занятия в спортивном комплексе «Центральный» Калужской области. Дети восстанавливают физическое и психологическое здоровье, занимаются спортом с профессиональными тренерами, принимают участие в культурных мероприятиях.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам встречи с Первосвятительским словом:

«Очень рад всех вас видеть.

Только что я проводил совещание по вопросам, связанным с оказанием помощи Донецкой, Луганской Республикам и всем территориям, которые сегодня переживают тяжелые времена, связанные с военными действиями. Существует церковная программа, и сегодня мы ее уточнили, оказания реальной помощи. Может быть, этой помощи не так много по объему, как следовало бы, но она проистекает от чистого сердца и доброты тех людей, которые вносят свои пожертвования, и, надеюсь, отзовется добром на жизни Донбасса.

Вы — молодые люди, вы — следующее поколение, которое совсем уже скоро вступит во взрослую жизнь. Впрочем, вы уже взрослые люди. Вспоминаю себя в возрасте 15 лет — я жил в очень благополучной семье в Ленинграде, отец был священником, мама учительницей. Но вот что-то мне пришло в голову, что в 15 лет надо начинать самостоятельную жизнь, и я сказал родителям: хочу начать жить самостоятельно, работать, учиться. В связи с этим мне надо было переехать в другое место, я как бы ушел из семьи — конечно, посещал родителей, но начал самостоятельную жизнь.

Говорю это потому, что мне очень понятно, что происходит в сознании людей вашего возраста. Вы уже не дети, хотя здесь и написано «Дети Донбасса», вы вполне взрослые люди. В этом возрасте многое происходит, а самое главное, именно в вашем возрасте происходит становление жизненной философии человека. Потому что ребенок живет тем, чему его научили или учат. А в вашем возрасте «стрелка переводится», и молодой человек или девушка начинают воспринимать мир через свой собственный жизненный опыт.

Этот период, с одной стороны, очень важный, так закладывается основа для будущего. Но, с другой стороны, и достаточно опасный, потому что много желаний, много интересов, а опыта еще недостаточно. А что такое опыт? А опыт — это способность разбираться в людях, разбираться в человеческих словах, что-то вообще не воспринимать, а что-то воспринимать очень серьезно.

Расскажу вам еще эпизод из своей собственной жизни. Она сложилась так, что в очень молодом возрасте мне пришлось поехать за границу, в Швецию, на большой международный форум. Это было в 1968 году, очень давно. И вот я, будучи человеком любознательным, сидел в большом зале как самый молодой делегат ассамблеи Всемирного совета церквей (это съезд христиан всего мира), слушал и записывал выступления. А рядом со мной сидел очень интересный человек. Он был физиком из Принстонского университета, участником той самой группы, которая создала в Америке атомную бомбу, и он стал православным священником. Вот такое сочетание, и я благодарю Бога, что Он свел меня с этим замечательным человеком — ученым мирового уровня и одновременно православным священником. Мы с ним очень подружились, а началась дружба вот с чего. Я сидел и записывал все, что там произносилось. А он сидел рядом, у нас были специальные скамеечки со столами, как бывает на конференциях, и вот он на меня смотрит и говорит: «Что-то я не понимаю — что вы записываете?» Я отвечаю: «Ну, как же, я конспектирую то, что говорят». А он говорит: «Хотите, научу вас чему-то, что вам в жизни очень понадобится?» Отвечаю: «Да, конечно». И он произнес удивительную фразу, с которой я всю жизнь и живу: «Знаете, мудрость человеческая заключается в том, чтобы иметь возможность и способность отличать шумы от сигналов. То, что происходит здесь, на этой ассамблее, — это на 80% шумы, не надо это записывать. Но у вас должна быть способность из этих шумов выделить сигнал, то есть информацию, которая действительно может быть вам полезна, которая может повлиять на вас. И это надо записать, это надо включить в свою жизненную философию, а всё остальное в общем и слушать не надо».

Но это было в 1968 году, когда и шумов, и сигналов было на порядок меньше, чем в современной жизни. Тогда не было так развито телевидение, не было Интернета, не было современных коммуникаций. Информационный поток был на порядки ниже и слабее, чем сейчас, и то он создавал опасность того, что помеху можно принять за сигнал. А сейчас? Обрушивается на людей огромный поток информации, чего только не говорят! Конечно, люди с жизненным опытом понимают: это просто чепуха, это кто-то преследует некие собственные цели, а это вообще опасно и неизвестно куда приведет. Но в молодом возрасте часто не хватает опыта, чтобы применить критерий опознания истины. Ведь иногда и ядовитую конфетку можно в красивый фантик завернуть, дать человеку, а он съест и заболеет, или умрет. Вот то же самое происходит в информационном потоке. Очень часто может быть красивая упаковка, замечательные телепередачи, фильмы или еще что-то, что захватывает с точки зрения фабулы, содержания, интриги, а внутри — очень гадкий, зловредный и ядовитый продукт.

Вот я бы хотел, повторяя эти замечательные слова священника и великого ученого, и вам сказать: научитесь отличать шумы от сигналов. Сейчас шумов больше, чем сигналов. Включаешь телевизор, и становится не по себе. А если взять вообще всю кинопродукцию, весь информационный поток? Увлекаясь шумом, можно действительно сбиться с пути. Как глухой человек неспособен коммуницировать на 100% с людьми, так и шумы могут лишить слуха и даже зрения — не физического зрения, а способности проникать в суть вещей. Шумы могут путать человека и мешать выявлять то, что действительно полезно и нужно. Поэтому я хотел бы всем вам пожелать воспитывать в себе способность отделять шумы от сигналов, и тогда вы очень многое успеете сделать в своей жизни, а самое главное, вы сумеете построить правильную траекторию своего жизненного пути. Это очень важно, потому что с траектории, которая может вывести вас к звездам, можно и сорваться, и попасть в пучину. Все зависит от того, насколько человек способен прокладывать безопасную траекторию своего жизненного пути, а это возможно, когда вся информационная шелуха, способная сбить с пути, отсекается самим человеком, имеющим способность отделять шумы от сигналов".

Основатель фонда «Спасая детство» А.С. Глазырин поблагодарил Святейшего Владыку за поддержку программы «Дети Донбасса в гостях у Патриарха».

Также выступили первый заместитель министра спорта ДНР В.В. Орехов и участник одной из делегаций легкоатлет Никита Зимин из Донецка.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с заключительным словом:

«Сегодня Донбасс — это передняя линия обороны Русского мира, а Русский мир — это не только Россия, это везде, где живут люди, воспитанные в традициях Православия и в традициях русской морали.

Конечно, мораль, нравственность — это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры для формирования нравственного чувства. И точками опоры для нас — людей, живущих в Русском мире, — являются вера и любовь к Отечеству. Если мы теряем любовь к Отечеству, если мы теряем способность защищать свой родной дом, свой народ, если мы воспринимаем чужие мысли, иногда вредные, опасные, и, руководствуясь этими мыслями, строим свою жизнь вопреки интересам собственного народа, то мы встаем на очень опасный путь.

Часто это происходит не от злой воли, а просто от того, что человек плохо разбирается в ситуации. Но в том месте, где вы трудитесь, где вы живете, где вы работаете, где вы возрастаете, любовь к Отечеству, к большому Отечеству, к нашему Русскому миру, любовь к Церкви Православной, к нашим традициям действительно является основой сохранения вашей идентичности, вашей подлинности. Когда мы говорим, что любовь к Родине является очень важным измерением человеческой жизни, мы ведь говорим не о каком-то отвлеченном понятии, мы говорим о конкретных вещах. Что такое любовь к Родине? Любить Родину — значит быть верным идеалам, которые лежат в основе духовного, нравственного развития народа, — то есть национальной культуре и вере православной. Очень важно, чтобы все это сохранялось в ваших сердцах. Мне кажется, что в каком-то смысле вы, находясь на передней линии борьбы, получаете такой урок, которого лишены молодые люди, живущие в достаточно благополучных и спокойных условиях.

Говорят, человек растет под тяжестью ответственности. Казалось бы, тяжесть придавливает, она должна мешать росту. Почему же человек растет под тяжестью? А это действительно так. Человек растет только тогда, когда он преодолевает трудности, когда он решает задачи, которые перед ним стоят. В тепличных условиях нет роста. Это как в занятиях спортом — разве тренироваться легко? Да еще некоторые виды спорта такие, что тренировка отнимает практически все силы. Но каждый спортсмен понимает: если он не пройдет через эти трудности, он не достигнет победы. Он растет под тяжестью этих трудностей — тренировки, режима, дисциплины и всего того, что ограничивает его как человека.

Мы должны помнить эту мудрость: человек растет под тяжестью ответственности. А вы сейчас имеете на себе тяжесть, связанную с внешним давлением на Донбасс — на Донецкую, Луганскую области. Вы живете в очень непростых условиях, и кто-то может сказать: как же мне не повезло! кто-то живет далеко, где легко и просто, а у меня такие трудности. Если вас такие мысли посетят, вспомните мои слова: человек растет под тяжестью ответственности. И когда он выходит победителем в борьбе с трудностями, это становится мощным импульсом для его роста — умственного, нравственного, а также и физического.

И я бы хотел в заключение нашей беседы всем вам пожелать, чтобы трудные обстоятельства, в которых вы живете, на самом деле стали стимулом к вашему энергичному росту — и духовному, и нравственному, и интеллектуальному, и физическому; и чтобы всегда в ваших сердцах была вера. Потому что вера соединяет нас с Богом, а значит, с источником всякой силы. Поэтому пожелал бы вам помощи Божией, крепости ваших сил, хранения веры в сердце и любви к своему Отечеству. Помогай вам Бог! Рад был видеть всех вас здесь, в Москве, в Храме Христа Спасителя, и пусть благословение Божие пребывает над всеми вами".

Молодым людям были вручены иконки Казанской Божией Матери, книги Его Святейшества «Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии» и «Начнем с самого простого. Ключи к счастью», книга А. Ананичева «Святой Александр Невский», а также сладкие подарки.

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