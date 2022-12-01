Украинские спецслужбы ожидаемо использовали дело о «российской песне» в обители как повод для прямых гонений на священство УПЦ…

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священникам Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию, сообщает РИА Новости. «Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре восхваляли «русский мир», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Представители спецслужбы уточнили, что подозреваемым вменяют статью под названием «Оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация её участников, совершенное группой лиц».

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о «прославлении России» в лавре. Её наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами «светской песни, не имеющей отношения к богослужению», запрещено совершать Литургии и молебны.

Служба безопасности Украины 22 ноября провела «контрразведывательные мероприятия» на территории лавры и ещё в двух монастырях, а также в Сарненской епархии Украинской Православной Церкви в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли «пророссийскую литературу». По словам управделами УПЦ митрополита Антония, это были Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского Патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.

Русская линия