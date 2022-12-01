Депутаты Одесского областного совета провалили голосование по вопросу о запрете Украинской Православной Церкви, сообщают украинские СМИ, передаёт Интерфакс.

В среду на заседании областного парламента на повестку была вынесена инициатива о запрете УПЦ. Между тем из присутствующих на заседании 42 депутатов такое решение поддержали только 9, а остальные 33 от голосования воздержались.

Инициатором голосования стала депутат от партии «Европейская солидарность» Анастасия Большедворова, которая заявила, что на Украине уже есть церковь «Киевского патриархата», поэтому УПЦ не нужна.

В свою очередь в Одесской епархии предположили, что нынешняя попытка запрета не что иное, как пиар партии Петра Порошенко. И это похоже на правду. Тем не менее, нельзя исключать, что уже в самое ближайшее время с подобной инициативой выступят «Слуги народа» президента Зеленского, и тогда результат голосования может оказаться иной.

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