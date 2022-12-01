Санкт-Петербургская духовная академия обратилась к властям города на Неве с просьбой вернуть ей дореволюционное здание на набережной Обводного канала, 9, корпус 2, литера Л. Заявка опубликована на сайте комитета имущественных отношений Петербурга, сообщает Интерфакс.

«Академия просит безвозмездно передать в собственность (..) объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища», — говорится в документе.

Там же уточняется, что заявка подавалась с письменного разрешения учредителя академии — Патриарха Кирилла, которое было получено 12 октября. Образовательная организация намерена использовать здание в учебных целях.

В комитете имущественных отношений отметили, что заявление религиозной организации пока не рассмотрено, это произойдет в установленном порядке.

Жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища был возведен в конце XVIII — начале XIX вв. и предназначался для преподавателей. Перестроен в 1868 году.

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