Русская линия
Сводка новостей от 30 ноября 2022

Давление на сербов в Косово продолжается
Албанцы демонстративно водрузили у сербских домов и православного храма в крае свои флаги…

Албанцы демонстративно водрузили у сербских домов и православного храма в крае свои флагиВ Косово вдоль сербских домов и около православного храма святых апостолов Петра и Павла в Клокоте установлены албанские флаги, а по дороге к горнолыжному курорту Брезовица появились граффити, прославляющие косовских террористов и боевиков. Оба происшествия обеспокоили жителей сербских анклавов, сообщило 27 ноября 2022 года Управление по Косово и Метохии при правительстве Сербии, сообщает портал «Православная жизнь».

«Албанским флагам нечего делать рядом с сербскими домами в Косовом Поморавье и храмом святых апостолов Петра и Павла, и поэтому эта неуместная „декорация“ не может быть истолкована иначе, как провокация и очередной шаг к созданию „Великой Албании“», — говорится в сообщении.

Такими акциями по устрашению этнических сербов, оставшихся жить в Косово, албанцы отметили праздник своего флага.

«Албанцы имеют право отмечать свои праздники, но неуместно, когда в районах, населенных сербами, они прерывают торжества, венчания и другие праздники [сербов]. Напоминаем, что в прошлом году храм св. апостолов Петра и Павла был взломан и разграблен во время поминальной родительской субботы. Для сербов это было отчетливым сигналом о том, что им отказано даже в праве оплакивать своих умерших, в соответствии с христианскими обычаями», — отметили в Управлении.

Албанцев Косово и Метохии призвали не использовать День флага Албании для углубления межэтнического раскола, устрашения и провоцирования сербского населения края.

Напомним, по мнению братии монастыря Высокие Дечаны, сегодня межэтнические отношения в Косово − худшие за последние 23 года.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Креативные подходы» Минобороны Украины по аресту священников УПЦ для дальнейшего обмена
Представители Министерства обороны и ГУР Украины открыто заявили, что намерены обменять священников УПЦ на украинских военнопленных...

Власти Львовской области Украины запретили деятельность Украинской Православной Церкви
Областной совет региона рекомендовал органам местного самоуправления способствовать переводу храмов УПЦ к украинским раскольниками и униатам...

Митрополит Тамассоский Исаия окончательно предал УПЦ
Кипрский архиерей принял участие в богослужении на Фанаре, на котором также присутствовали украинские раскольники из «ПЦУ»...

Давление на сербов в Косово продолжается
Албанцы демонстративно водрузили у сербских домов и православного храма в крае свои флаги...

В Черногории помянули митрополита Амфилохия
В стране прошёл цикл мероприятий под общим названием «Дни митрополита Амфилохия»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Никона Радонежского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика