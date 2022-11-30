Албанцы демонстративно водрузили у сербских домов и православного храма в крае свои флаги…

В Косово вдоль сербских домов и около православного храма святых апостолов Петра и Павла в Клокоте установлены албанские флаги, а по дороге к горнолыжному курорту Брезовица появились граффити, прославляющие косовских террористов и боевиков. Оба происшествия обеспокоили жителей сербских анклавов, сообщило 27 ноября 2022 года Управление по Косово и Метохии при правительстве Сербии, сообщает портал «Православная жизнь».

«Албанским флагам нечего делать рядом с сербскими домами в Косовом Поморавье и храмом святых апостолов Петра и Павла, и поэтому эта неуместная „декорация“ не может быть истолкована иначе, как провокация и очередной шаг к созданию „Великой Албании“», — говорится в сообщении.

Такими акциями по устрашению этнических сербов, оставшихся жить в Косово, албанцы отметили праздник своего флага.

«Албанцы имеют право отмечать свои праздники, но неуместно, когда в районах, населенных сербами, они прерывают торжества, венчания и другие праздники [сербов]. Напоминаем, что в прошлом году храм св. апостолов Петра и Павла был взломан и разграблен во время поминальной родительской субботы. Для сербов это было отчетливым сигналом о том, что им отказано даже в праве оплакивать своих умерших, в соответствии с христианскими обычаями», — отметили в Управлении.

Албанцев Косово и Метохии призвали не использовать День флага Албании для углубления межэтнического раскола, устрашения и провоцирования сербского населения края.

Напомним, по мнению братии монастыря Высокие Дечаны, сегодня межэтнические отношения в Косово − худшие за последние 23 года.

Русская линия