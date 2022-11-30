Кипрский архиерей принял участие в богослужении на Фанаре, на котором также присутствовали украинские раскольники из «ПЦУ»…

Митрополит Тамасосский Исаия, который выдвинул свою кандидатуру на престол Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, вступил на Фанаре в евхаристическое общение с представителями «ПЦУ» в лице «архиепископа» Агапита Гуменюка.

30 ноября 2022 года на Фанаре прошло богослужение, в котором участвовали, помимо Патриарха и иерархов Константинопольского Патриархата, митрополит Кипрской Церкви Исаия Тамасосский, а также «архиепископ» ПЦУ Агапит Гуменюк. Трансляцию богослужения вел телеканал EPT3, сообщает СПЖ.

Митрополит Исаия был одним из самых принципиальных иерархов Кипрской Церкви, выступавших против признания «ПЦУ». Ранее он даже отказывался сослужить предстоятелю, поскольку на литургии поминалось имя Сергея Думенко. Не так давно он изменил свою позицию и теперь окончательно предал Украинскую Православную Церковь, предпочтя ей раскольников.

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