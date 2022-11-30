В канун и сам день 2-й годовщины со дня кончины митрополита Черногорского Амфилохия во всех храмах Черногории сугубо молились об упокоении почившего владыки, сообщает Православие.Ru.

29 октября 2022 года в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице также состоялось представление под названием «Золотое древо митрополита Амфилохия». Ученики воскресных школ из Бара и Подгорици представили целое театрализованную композицию о жизни блаженно почившего архиерея.

31 октября в Подгорице прошёл духовный форум в честь апостола Луки и свт. Петра цетинского, посвященный 30-летию возрождения Цетинской семинарии, непосредственным участником и вдохновителем которорм был митрополит Амфилохий.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) скончался 30 октября 2020 года.

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