Ни для кого не секрет, что в плену у России находятся тысячи украинских военных, в то время, как российских военнопленных у Украины всего сотни. При этом в Киеве продвигают тезис обмена пленными по принципу «всех на всех». Однако, чтобы данные планы стали более реалистичными на Банковой негласно дали команду своим силовикам срочно набрать необходимое число пленников из числа украинских граждан и священников УПЦ, которые якобы сочувственно относятся к России.

Причём данную «креативную технологию» уже публично рекламируют в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире «24 канала» заявил, что священников УПЦ, в случае их задержания во время обысков в обителях и на приходах, в дальнейшем могут обменять на пленных украинских военных, сообщает СПЖ.

«На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Любые возможности, которые для этого будут появляться — и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые — Украина точно будет использовать», — сказал Юсов в ответ на вопрос журналиста, «можно ли задействовать коллаборантов из ФСБшных ячеек так называемой УПЦ МП для обменного фонда».

О том, что это реальная политика украинских властей «менять неправильных украинцев на правильных военных», знают все. Новостью она стала разве, что для спикера УПЦ протоиерея Николая Данилевича, который в своём Телеграм-канале возмутился данными заявлениями.

«Так никого же не задержали. Были проверки, по результатам которых никого не задержали. И как это священнослужителей УПЦ, которые являются гражданами Украины, которые родились в Украине и прожили здесь всю свою жизнь, отрывать от своих семей и паствы и отправлять в РФ? Одних граждан Украины (священнослужителей) менять на других граждан Украины (воинов)? Или это просто подготовка общественного мнения к каким-то дальнейшим шагам?» − написал отец Николай в своем Telegram-канале.

Также он поинтересовался, куда будут отправлять коллаборантов из числа госслужащих, правоохранителей и работников других отраслей — также в РФ или куда-то ещё.

Однако, все эти риторические вопросы отца Николая ничего не стоят. Нет никаких сомнений, что нужное число «пленников» украинские чиновники в итоге наберут, и если им понадобится, в числе арестованных для обмена с Россией может оказаться и сам отец Николай.

Для России такой циничных подход своих украинских коллег, как ни странно, на руку — чем больше «неправильных» украинцев окажется в безопасности в нашей стране, тем лучше. На фоне ожесточённых военных действий на Украине Кремлю очень сложно сделать из украинских патриотов пророссийски настроенных украинцев, однако Банковая активно в этом России помогает.

Русская линия