Власти Львовской области Украины запретили деятельность Украинской Православной Церкви
Областной совет региона рекомендовал органам местного самоуправления способствовать переводу храмов УПЦ к украинским раскольниками и униатам…
Власти Львовской области Украины запретили деятельность Украинской Православной Церкви. Соответствующее постановление принял Областной совет региона, сообщает Седмица.Ru.
«Депутаты <…> приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) на территории Львовской области», — отмечается на странице Облсовета в соцсети.
Они также рекомендовали органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчинения общин УПЦ в канонических и организационных вопросах. Для этого предлагается провести общее собрание религиозных общин с внесением соответствующих изменений и дополнений в их уставы.
Депутаты также обратились в правоохранительные органы и силы территориальной обороны с просьбой «обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей» церквей, которые «согласятся перейти к другим конфессиям».
Власти Львовской области Украины запретили деятельность Украинской Православной Церкви Областной совет региона рекомендовал органам местного самоуправления способствовать переводу храмов УПЦ к украинским раскольниками и униатам...