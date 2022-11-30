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Сводка новостей от 30 ноября 2022

Власти Львовской области Украины запретили деятельность Украинской Православной Церкви
Областной совет региона рекомендовал органам местного самоуправления способствовать переводу храмов УПЦ к украинским раскольниками и униатам…

Украинские националисты требуют закрыть храмы УПЦВласти Львовской области Украины запретили деятельность Украинской Православной Церкви. Соответствующее постановление принял Областной совет региона, сообщает Седмица.Ru.

«Депутаты <…> приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) на территории Львовской области», — отмечается на странице Облсовета в соцсети.

Они также рекомендовали органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчинения общин УПЦ в канонических и организационных вопросах. Для этого предлагается провести общее собрание религиозных общин с внесением соответствующих изменений и дополнений в их уставы.

Депутаты также обратились в правоохранительные органы и силы территориальной обороны с просьбой «обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей» церквей, которые «согласятся перейти к другим конфессиям».

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Областной совет региона рекомендовал органам местного самоуправления способствовать переводу храмов УПЦ к украинским раскольниками и униатам...

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