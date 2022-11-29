Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко предложил провести обыски на территории Почаевской лавры, последовав примеру Киева, сообщает СПЖ со ссылкой на 0352.ua.

«Сегодня, когда, наконец, „лёд тронулся“, и проведены обыски на территории Киево-Печерской лавры, <…> в ходе проверок обнаружили людей без документов, граждан России, пророссийскую литературу, большие суммы денег и ещё много доказательств антиукраинской деятельности. Удивляет, конечно же, что подобные обыски не прошли в главной православной святыне Тернопольщины − Почаевской Лавре! В Верховную Раду снова внесён законопроект о запрете деятельности московской церкви. Поэтому очень хочется, чтобы власть, наконец, прислушалась к общественности и поняла, что запрет вражеской церкви как раз актуален. Оборотням и коллаборантам в священных рясах нет места в украинских святынях», — отметил Михаил Головко.

Также глава облсовета потребовал принять законопроект № 7204 «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат Оксана Савчук.

«Вражескую, антиукраинскую, физическую структуру, которая прикрывается украинскими православными верующими и проводит многолетнюю деятельность на уничтожение Украинского Государства, нужно запретить на законодательном уровне<…> Вместе приближаем нашу Победу!», — подытожил председатель областного совета.

Начиная с 22 ноября СБУ провела ряд обысков в монастырях и епархиях УПЦ. В частности, силовики обыскали Киево-Печерскую лавру и Корецкий монастырь. Очевидно, это далеко не последние обыски в православных обителях на территории Украины.

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