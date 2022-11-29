Литовская Православная Церковь в лице своей Архиепископской канцелярии вынуждена была выступить с очередным заявлением-опровержением после того, как в украинской и литовской прессе продолжилась антицерковная кампания против литовских верующих, которых обвиняют в мнимой поддержке военных действий на Украине. При этом никто уже и не скрывает, что главной целью это лживой кампании является попытка оторвать Литовскую Православную Церковь от Московского Патриархата.

Стоит отметить, что украинские власти все последние месяцы публично заявляют о нежелании вести переговоры с Россией об окончании военных действий. Представители НАТО открыто говорят, что будут поставлять Киеву оружие до его полной победы над Москвой. Однако все западные СМИ делают вид, что на продолжении военных действий настаивает Кремль, а не президент Украины Зеленский и его союзники. А потому нет ничего удивительного в том, что и против Литовской Церкви используются всё те же технологии переворачивания всего с ног на голову.

На сей раз против Литовской Церкви выступила глава литовского правительства Ингрид Шимоните, которая заявила украинским СМИ, что «хотя Литовская Православная Церковь в начале военных действий на Украине выступила с весьма веским аргументированным заявлением, отрицающим войну, но позже эта позиция изменилась».

Поводом к таким утверждениям Шимоните стало лишение сана четырёх священнослужителей Литовской Церкви, которые с началом военных действий на Украине стали вести активную политическую и раскольническую деятельность на своих приходах, пытаясь оторвать Литовскую Церковь от Московского Патриархата.

Более того, глава литовского правительства назвала верующих и духовенство Литовской Церкви «маргиналами», которые не имеют никакого влияние на литовское общества и заявила, что для православных в Литве якобы нет Церкви, в которую они могли бы пойти.

В ответ на эти выпады чиновницы в Канцелярии Литовской Церкви напомнили, что неоднократно осуждали военные действий на Украине и не меняли своей позиции по этому вопросу, а потому все нападки Шимоните ничем не обоснованы.

Впрочем, заявления Литовской Церкви при всей их справедливости вряд ли убедят литовских чиновников прекратить антицерковную кампанию. Ведь главная цель этих нападок — это уничтожение и раскол Литовской Церкви, имеющей каноническую связь с Русской Православной Церковью. В этом плане православные литовцы ничем не отличается от верующих Украинской Православной Церкви, и нет никаких сомнений, что давление на них будет только возрастать.

Русская линия