Русская линия
Сводка новостей от 29 ноября 2022

Митрополит Тульчинский Ионафан госпитализирован
Владыке будет сделана срочная операция на сердце…

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, в дом которого недавно украинские спецслужбы ворвались с обыском, госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова в Киеве, сообщает Интерфакс со ссылкой на Информационное бюро Тульчинской епархии.

Уточняется, что кардиологи обнаружили у владыки изменения коронарных сосудов сердца, опасные для его жизни. Во вторник архиерею проведут операцию на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов.

В середине октября у митрополита Ионафана был проведён обыск по месту жительства, в результате которого полиция обнаружила литературу, «пропагандирующую русский мир». Как выяснилось позднее, речь о посланиях Святейшего Патриарха Кирилла.

По итогам досудебного расследования СБУ, обвинила архиерея в подготовке пропагандистских листовок в пользу России и хранении «прокремлевских материалов» в подвале храма.

В свою очередь митрополит Ионафан заявлял, что действия полиции имеют заказной характер и имеют конечной целью захват Христорождественского кафедрального собора в Тульчине в пользу украинских раскольников из «ПЦУ».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл вновь встретится с детьми Донбасса
Встречи с Предстоятелем Русской Православной Церкви являются частью культурной и гуманитарной программы благотворительного фонда «Спасая детство»...

Папа Римский Франциск попытался обострить межнациональные проблемы России
Посол России Александр Авдеев выразил протест дипслужбе Ватикана после слов главы Католической церкви о «добрых русских» и особо жестоких чеченцах и бурятах...

Глава правительства Литвы вновь выступила с нападками против Литовской Православной Церкви
Канцелярия Литовской Церкви опровергла заявления Ингрид Шимоните о том, что епархия якобы поддерживает военные действия на Украине...

По примеру Киево-Печерской лавры
Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко призвал провести обыски в Почаевской лавре...

Митрополит Тульчинский Ионафан госпитализирован
Владыке будет сделана срочная операция на сердце...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем взятие в 1855 году русскими войсками турецкой крепости Карс...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика