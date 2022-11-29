Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, в дом которого недавно украинские спецслужбы ворвались с обыском, госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова в Киеве, сообщает Интерфакс со ссылкой на Информационное бюро Тульчинской епархии.

Уточняется, что кардиологи обнаружили у владыки изменения коронарных сосудов сердца, опасные для его жизни. Во вторник архиерею проведут операцию на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов.

В середине октября у митрополита Ионафана был проведён обыск по месту жительства, в результате которого полиция обнаружила литературу, «пропагандирующую русский мир». Как выяснилось позднее, речь о посланиях Святейшего Патриарха Кирилла.

По итогам досудебного расследования СБУ, обвинила архиерея в подготовке пропагандистских листовок в пользу России и хранении «прокремлевских материалов» в подвале храма.

В свою очередь митрополит Ионафан заявлял, что действия полиции имеют заказной характер и имеют конечной целью захват Христорождественского кафедрального собора в Тульчине в пользу украинских раскольников из «ПЦУ».

Русская линия