Украинские Телеграм-каналы, пытающиеся непредвзято судить о военных действиях на Украине, признают, что победить Россию в военном плане Киеву не удастся, а потому главная задача Запада и их украинских союзников — попытаться поднять в Москве революцию и сместить Владимира Путина. При этом в ход идут самые разные приёмы, главная цель которых деморализовать и разобщить российское общество.

В этом плане недавняя оговорка главы Ватикана папы Римского Франциска об особой жестокости, которую в отличие от русских проявляют чеченцы и буряты в ходе специальной военной операции на Украине, не кажется простой оговоркой. Это очевидная попытка разделить российское общество, напомнив России о межнациональных спорах и проблемах.

Любопытно, что в годы Первой и Второй Чеченских войн в европейских СМИ буквально боготворили чеченцев, обвиняя в особой жестокости русских. И если бы тогда кто-то посмел произнести то, что сейчас произнёс папа Римский, его бы тут же заклеймили ксенофобом, расистом и шовинистом. Но времена и политические цели меняются, а потому меняются и «нормы» в СМИ. Теперь для западных СМИ чеченцы и буряты — изверги, а украинцы, расстреливающие пленных, — союзники и вообще добрые ребята.

Интересная деталь. Своё скандальное заявление «о бурятах» папа Римский дал американскому иезуитскому журналу Amerika. В ответ посол России в Ватикане Александр Авдеев посетил дипломатическую службу Святого Престола и «выразил возмущение такими инсинуациями», отметив, что «ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа». Вскоре в Ватикане заявили, что хотят сохранить хорошие отношения с Россией.

Что тут скажешь. Иезуиты.

Русская линия