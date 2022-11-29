1 декабря 2022 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в рамках реализации гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха» состоится встреча участников детских делегаций Донбасса со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во время встречи дети смогут пообщаться со Святейшим Владыкой, получить Первосвятительское благословение и духовную поддержку, сообщает Патриархия.Ru.

Встреча детей Донбасса с Предстоятелем Русской Православной Церкви является частью культурной и гуманитарной программы благотворительного фонда «Спасая детство».

С 28 июля по 1 августа с.г. этот фонд совместно с Русской Православной Церковью, Администрацией Президента РФ и Правительством Донецкой Народной Республики реализовал предыдущий этап проекта «Дети Донбасса в гостях у Патриарха».

Реализация этой гуманитарной программы позволила детям с пострадавших территорий ознакомиться с культурной жизнью столицы России, посетить экскурсии, получить духовную поддержку Предстоятеля. Во время пребывания в Москве каждый ребёнок смог ощутить, что он не оставлен один на один со своей бедой, но окружен вниманием и заботой.

По просьбе Правительства Донецкой Народной Республики фонд «Спасая детство» в сотрудничестве с Министерством спорта и туризма ДНР продолжает реализацию гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха».

Русская линия