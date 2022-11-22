Русская линия
Сводка новостей от 22 ноября 2022

В 102-ю годовщину Русского исхода в Турции прошли памятные мероприятия
В храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генконсульства России в Стамбуле, прошла панихида…

Памятник 342 россиянам, умершим во время пребывания в Галлиполи в 1920-1921 годах российского корпуса генерала А.П.Кутепова19 ноября 2022 года в рамках памятных мероприятий по случаю 102-й годовщины исхода из Крыма воинов Русской армии генерала П.Н. Врангеля священник Георгий Сергеев, ответственный за окормление верующих Московского Патриархата в Турции, совершил панихиду в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На заупокойную службу собрались соотечественники, проживающие на берегах Босфора.

На богослужении присутствовали заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Турции Роман Пенкин, атташе Генерального консульства РФ в Турции Адриан Адрианов, президент Ассоциации русско-турецкой дружбы Эрол Угюрлу. Участники траурной церемонии возложили цветы к памятнику русским воинам. После завершения панихиды состоялась встреча участников мероприятия с мэром Гелиболу Мустафой Озаджаром и префектом округа Гелиболу Бекиром Абаджи.

В 1920—1921 годах на Галлипольском полуострове разместились части Русской армии генерала П.Н. Врангеля, эвакуированные из Крыма. 22 ноября 1921 года было создано «Общество галлиполийцев» — одна из активных общественных организаций Русского Зарубежья.

Русская линия

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В 102-ю годовщину Русского исхода в Турции прошли памятные мероприятия
В храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генконсульства России в Стамбуле, прошла панихида...

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