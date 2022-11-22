Александрийский Патриарх Феодор решил больше не поминать Святейшего Патриарха Кирилла
Помимо этого Синод Александрийской Церкви вопреки канонам «лишил сана» митрополита Клинского Леонида…
22 ноября 2022 года Священный Синод Александрийского Патриархата принял решение о прекращении поминания имени Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время Божественной литургии, сообщает греческий портал «Ромфея».
В заявлении членов Синода по этому поводу указано, что «после длительного игнорирования и молчания Патриарха Московского Кирилла на письменные протесты Патриарха Александрийского в его адрес, касающиеся отзыва экзарших органов РПЦ из Африки, упоминание имени Патриарха Московского Предстоятелем Александрийской Церкви было прервано на долгое время».
Любопытно, что ранее в Александрийском Патриархате выступали с осуждением решения Русской Церкви, которая в качестве реакции на признание Александрийским Патриархом Феодором украинских раскольников прекратила его поминовение. Тогда александрийские греки бравировали тем, что они продолжают поминать Патриарха Кирилла.
Однако, когда вопрос коснулся уже их интересов в Африке, эта позиция быстро изменилась. Открытие Московским Патриархатом Африканского Экзархата стало не просто неприятной новостью для «александрийцев», но настоящей головной болью Патриарха Феодора, ведь русская миссия в Африке оказалась очень успешной.
Именно поэтому в нынешнем решении Синода Александрийской Церкви просматриваются признаки откровенной паники. Об этом, в частности, ярко свидетельствует тот факт, что александрийские синодалы пошли на вопиющее решение «лишить сана» иерарха Русской Православной Церкви митрополита Клинского Леонида (Горбачева), который и возглавляет Патриарший экзарх Африки Русской Церкви.
Надо ли говорить, что никакой силы данное решение для владыки Леонида и Русской Православной Церкви никогда иметь не будет, а потому оно свидетельствует лишь о бессилии Александрийского Патриархата и не более того. Александрийский Патриарх Феодор должен понять, что единственный путь к решению проблем в Африке — это отзыв своего признания украинских раскольников, а не принятие смехотворных, с точки зрения канонов, решений о лишении сана чужих епископов.