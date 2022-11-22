22 ноября 2022 года Священный Синод Александрийского Патриархата принял решение о прекращении поминания имени Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время Божественной литургии, сообщает греческий портал «Ромфея».

В заявлении членов Синода по этому поводу указано, что «после длительного игнорирования и молчания Патриарха Московского Кирилла на письменные протесты Патриарха Александрийского в его адрес, касающиеся отзыва экзарших органов РПЦ из Африки, упоминание имени Патриарха Московского Предстоятелем Александрийской Церкви было прервано на долгое время».

Любопытно, что ранее в Александрийском Патриархате выступали с осуждением решения Русской Церкви, которая в качестве реакции на признание Александрийским Патриархом Феодором украинских раскольников прекратила его поминовение. Тогда александрийские греки бравировали тем, что они продолжают поминать Патриарха Кирилла.

Однако, когда вопрос коснулся уже их интересов в Африке, эта позиция быстро изменилась. Открытие Московским Патриархатом Африканского Экзархата стало не просто неприятной новостью для «александрийцев», но настоящей головной болью Патриарха Феодора, ведь русская миссия в Африке оказалась очень успешной.

Именно поэтому в нынешнем решении Синода Александрийской Церкви просматриваются признаки откровенной паники. Об этом, в частности, ярко свидетельствует тот факт, что александрийские синодалы пошли на вопиющее решение «лишить сана» иерарха Русской Православной Церкви митрополита Клинского Леонида (Горбачева), который и возглавляет Патриарший экзарх Африки Русской Церкви.

Надо ли говорить, что никакой силы данное решение для владыки Леонида и Русской Православной Церкви никогда иметь не будет, а потому оно свидетельствует лишь о бессилии Александрийского Патриархата и не более того. Александрийский Патриарх Феодор должен понять, что единственный путь к решению проблем в Африке — это отзыв своего признания украинских раскольников, а не принятие смехотворных, с точки зрения канонов, решений о лишении сана чужих епископов.

Русская линия