22 ноября 2022 года в Киево-Печерской Лавру пришли представители Службы безопасности Украины, которые начали проводить обыск обители и всех её строений.

По информации украинских властей, СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят в обители «контрразведывательные мероприятия в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

СБУ заявляет, что целью обысков является «недопущение использования Лавры как ячейки „русского мира“, проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. п.»

Также в сообщении говорится, что силовики осматривают территорию и помещения Лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют насельников относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В Русской Православной Церкви уже отреагировали на эти сообщения. Так, глава Синодального отдела по взаимоотношениях Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своём Телеграм-канале, что «как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом».

«В условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен уж тем, что поклоняется тем же святым, совершает богослужение на том же общем древнем языке, что и Церковь, провозглашённая „вражеской“. Никто не вспоминает о том, что в России и на Украине Церковь остаётся тем единственным местом, где едиными устами возносятся искренние молитвы о мире в условиях отчуждения. Вероятно, именно это не даёт покоя врагу рода человеческого, сеющего новые ростки розни», — отметил представитель Московского Патриархата.

«Русская Православная Церковь, неся служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже была в роли мишени, избранной безбожной властью для уничтожения. Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской Лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир», — заявил Владимир Легойда.

Русская линия