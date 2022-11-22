Врачи не смогли спасти воинского священника 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, который почил тяжёлые ранения в зоне СВО…

21 ноября 2022 года после двух тяжёлых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов, сообщает сайт Псковской епархии.

Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с погибшим протоиереем Михаилом Васильевым, которому было присвоено звание героя России (посмертно).

В Псковской епархии призвали верующих помолиться об о упокоении новопреставленного раба Божия иерея Александра.

Священник Александр Цыганов родился 24 апреля 1987 года в Ленинграде. Срочную воинскую службу проходил в войсках ВДВ. Окончил Самарскую духовную семинарию. В 2011 году митрополитом Псковским и Великолукским Евсевием рукоположен в сан иерея. Был клириком храма благоверного князя Александра Невского г. Пскова, окормлял один из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Сопровождал солдат на учениях, в том числе участвовал в десантировании на Северном полюсе.

В семье отца Александра осталась матушка Надежда и 4 детей.

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