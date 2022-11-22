На фоне обысков в Киево-Печерской лавре украинские депутаты готовы рассмотреть вопрос о полном запрете «РПЦ в Украине»…

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Украинской Православной Церкви на территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко, передаёт СПЖ.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от фракции «ЕС» Николай Княжицкий. Законопроектом предусматривается полный запрет деятельности каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность Русской Православной Церкви «в канонических, организационных, других вопросах».

В «ЕС» отмечают, что целью законопроекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка», потому что «слишком долго Русская Православная Церкви проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и защищала все действия преступного российского режима».

«Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учётом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украинскому государству», а «освобождение Украины от Русской Православной Церкви — это ещё один шаг к независимой Украине», — говорится в сообщении.

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