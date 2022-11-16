15 ноября 2022 года в Патриаршей резиденции московского Данилова монастыря состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Католикосом-Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Авой III, в ходе которой Святейший Владыка, в частности, коснулся вопроса европейских санкций против Русской Православной Церкви и лично против себя, сообщает Патриархия.Ru.

«Хотел бы коснуться и некоторых печальных для нас обстоятельств, связанных с событиями, которые имеют место сегодня на территории нашей Церкви, сказать о той ситуации, которая сложилась на Донбассе и в Новороссии. Кстати, на этой территории проживают также и ассирийцы. Совершенно очевидно, что этот конфликт имеет политические причины», — сказал Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, некоторые политические силы на Западе, занявшие радикальную антироссийскую позицию, целенаправленно стремятся затруднить деятельность Московского Патриархата на международном уровне, лишить его права голоса и возможности свидетельствовать в мире.

«Если Запад пытается ограничить контакты нашей Церкви с западными партнерами, то возникает вопрос о причинах. Почему? Во время „холодной войны“ ещё меньше было согласия между США и Советским Союзом, но контакты не ограничивали, в том числе и по линии христианских связей: наши делегации приезжали в США, американцы приезжали к нам, мы обсуждали как богословские, так и политические темы. А теперь предпринимаются значительные усилия, чтобы ограничить возможности нашей Церкви находиться в диалоге с западными церквами. Сегодня совершенно другая картина», — констатировал Святейший Патриарх.

«Недавно на Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ выступал Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который пытался оказать давление на делегацию нашей Церкви и на всю Ассамблею. Это беспрецедентное вмешательство светской власти в жизнь церковных организаций. Я с пониманием и благодарностью отнёсся к позиции Ассамблеи ВСЦ, которая не согласилась с господином Штайнмайером. Не получилось у него воздействовать на Ассамблею и дискриминировать Русскую Церковь — и теперь принято беспрецедентное решение: не пускать Патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время „холодной войны“ не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

Русская линия