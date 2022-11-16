Победа на парламентских выборах в Израиле партии назначенного премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и его право сформировать новое правительство страны позволяют надеяться на нормализацию российско-израильских отношений и возможную передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом заявил председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, сообщает ТАСС.

«Будем надеяться, что с приходом премьер-министра Нетаньяху он выполнит свои обещания», — сказал Сергей Степашин в кулуарах Международной конференции в Москве, организованной Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир» и ИППО. Таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли какие-то подвижки в вопросе о регистрации прав России на Александровское подворье в Израиле.

15 апреля 2022 года Сергей Степашин сообщил, что президент РФ Владимир Путин письменно обратился к тогдашнему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков после этого пояснил, что Кремль рассчитывает, что власти Израиля окажут необходимое содействие России в данном вопросе.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что ряд структур безосновательно выступают против перерегистрации Александровского подворья в Иерусалиме на Россию. Он напомнил, что 19 октября 2020 года регистратор недвижимого имущества Министерства юстиции Израиля принял решение о возобновлении регистрации подворья на Российскую Федерацию, а 22 ноября 2020 года начальник управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества израильского Минюста оставил в силе данный вердикт, который позже был обжалован в судебной инстанции.

Иерусалимский окружной суд в марте этого года заключил, что вопрос подобного плана должен решаться исключительно правительством страны, а не судебной инстанцией. Однако к тому времени в Израиле от власти был отрешён Биньямин Нетаньяху, а новый премьер не изъявил желания выполнять обещания, данные России его предшественником.

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