В ближайшее время музей выедет из занятого им храма, и Костромская епархия начнёт его реставрацию…

В Департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области проинформировали общественность Костромской области о том, что в ближайшее время храм Богоявления Господня в Нерехте будет возвращён Русской Православной Церкви, сообщает ИА REGNUM.

Богоявленская (Никольская) церковь в Нерехте была построена в 1710 — 1725 годах по заказу местного купца Фёдора Зимина Младшего, на месте сгоревшей в 1709 году деревянной Никольской церкви. Именно 1710 годом датировано разрешение на строительство каменного Богоявленского храма с приделом Святителя Николая Чудотворца.

В 1930-е годы храм был обезглавлен, разобран алтарь и верхние ярусы колокольни, снесена ограда. В 1980-е годы по проекту архитектора Костромской Специальной научно-реставрационной производственной мастерской А. П. Чернова храм был отреставрирован: восстановлены утраченные главы, верх колокольни, алтарные апсиды, ограда воссоздана по проекту архитектора Центральной научно-реставрационной производственной мастерской С. В. Демидова.

В 1987 году в церковь был перевезён иконостас из села Верховье Солигаличекого района.

С 1994 года в здании находился музей. В нём размещались несколько экспозиций, посвящённых деревянной храмовой скульптуре и Великой Отечественной войне. Сейчас экспонаты передают в фонды. В дальнейшем их планируют выставлять в других музеях города.

Церковь будет передана православной общине, которая была образована здесь в августе 2022 года. В храме, наконец, начнутся богослужения.

Русская линия