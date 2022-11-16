На фоне того, что в России аборты до сих пор финансируются за счёт государства, эти слова президента кажутся, мягко говоря, надуманными…

Основой российской национальной идентичности «были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры», заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференцсвязи, сообщает Интерфакс.

По словам главы государства, «попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счёту имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счёте ослабить Россию и повлиять на её суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет».

Именно с насаждения мифов и искажения истории начинается «раскачка государств и народов», продолжил он.

«Такой сценарий, как мы видим, был обкатан на некоторых странах, уже в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки поступить так и с нашей страной, с Россией. Но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон», — сказал Путин.

Впрочем, с духовно-нравственными ориентирами в России пока не всё так хорошо, как заявляет президент. Вопреки позиции Русской Православной Церкви и всех традиционных религий российские чиновники с упорством, заслуживающим лучшего применения, финансируют аборты, и не собираются отказываться от этой порочной практики. О какой преемственности поколений и верности традициям в данном случае идёт речь? О сохранении советской безбожной практики, введённой Сталиным?

Очевидно, что если Россия продолжит вымирать такими темпами, как сейчас, никакая борьба за суверенитет и военные победы в СВО никому вскоре вообще не понадобятся, и на исконно русских землях будут жить совсем другие народы. И это даже не украинцы.

Русская линия