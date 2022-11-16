Митрополит Морфский Неофит принял решение в качестве одного из кандидатов участвовать в выборах нового Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, чем вызвал явное раздражение на Фанаре. Об этом можно судить по тому тону, с каким об этой новости сообщает портал «Orthodoxtimes».

Дело в том, что владыка Неофит в противовес Константинопольскому Патриарху Варфоломею и почившему Архиепископу Хризостому отказывался признавать украинских раскольников и выступал категорически против вакцинации верующих от коронавируса, а также резко критиковал решение властей закрыть храмы из-за пандемии.

За это его даже привлекли к суду. Владыку обвиняли в том, что он вопреки предписаниям чиновников совершил Литургию и Крестный ход на Крещение Господне, когда власти требовали закрыть все храмы из-за коронавируса.

Таким образом, Фанару есть о чём беспокоиться, ведь это уже третий кипрский архиерей, который выдвинул свою кандидатуру на Архиепископский престол Кипрской Церкви и выступает против признания «ПЦУ».

Любопытно, что о решении владыки Неофита выдвинуть свою кандидатуру на выборах сообщил кандидат в президенты Республики Кипр Христодул Протопапас, который также взял на себя роль главы штаба митрополита Морфу.

На просьбу Philenews прокомментировать, как возникла его новая роль, Христодул Протопапас упомянул, что они с митрополитом Морфу знают друг друга уже 40 лет. Он также дал понять, что владыка не хотел, чтобы слово «выборы» звучало при жизни Архиепископа Хризостома, и поэтому не занимался этим вопросом, а принял решение на собрании через несколько дней после смерти архиепископа.

На замечание, что он баллотируется в качестве кандидата в президенты и в то же время возглавляет штаб митрополита Морфу, Протопапас заявил, что не видит тут никаного конфликта интересов. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, Архиепископские выборы важнее президентских, которые вызывают такой большой интерес со стороны великих держав, как США и Россия.

«Именно по этой причине я решил взять на себя эту роль. В конце концов, мы оба выступаем за полное отделение государства от Церкви», — добавил он. В заключение Протопапас отметил, что в настоящее время организуются штаб-квартиры и группы поддержки митрополита Неофита в различных городах.

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