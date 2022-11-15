Русская линия
Сводка новостей от 15 ноября 2022

В Святогорской Лавре похоронили трёх беженцев, которые трагически погибли 5 июня
Тела Александра Фадеева, Ивана Старикова и Эдуарда Петлицкого были найдены после разбора завалов разбитой гостиницы…

Свято-Успенская Святогорская лавра11 ноября 2022 года в Святогорской Лавре простились с тремя беженцами, которые погибли в обители во время обстрела 5 июня, сообщает Svlavra.church.ua.

Александр Фадеев, Иван Стариков и Эдуард Петлицкий (в крещении Евгений) были похоронены по просьбе их родителей и родственников на монастырском кладбище вблизи пещерной церкви преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Мужчины погибли 5 июня в результате обстрела Святогорской Лавры. В мужской гостинице, где они находились в тот трагический день, снарядом была разрушена кровля и перекрытия корпуса.

Поскольку обстрелы Святогорской обители не прекращались несколько месяцев, то извлечь тела из-под завалов и похоронить было невозможно. Поэтому в первые дни после трагедии братией обители было совершено заочное отпевание новопреставленных.

29−30 октября на территории обители удалось провести работы по разбору строительных конструкций на месте гостиницы. Тела погибших были отправлены на судмедэкспертизу в Краматорск, а затем состоялось их погребение.

Русская линия

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В Святогорской Лавре похоронили трёх беженцев, которые трагически погибли 5 июня
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