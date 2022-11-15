Албанские архиереи настаивают на созыве Всеправославного совещания, чтобы попытаться исправить то, что натворил на Украине Константинопольский Патриарх Варфоломей…

15 ноября 2022 года Св. Синод Албанской Православной Церкви вновь обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой созвать Собор Предстоятелей Поместных Православных Церквей по вопросу признания «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на греческий сайт «Ромфея».

В Албанской Церкви напомнили главе Фанара о письме от 19 марта 2019 года, в котором было предложено применить к украинским раскольникам «ту же процедуру, которая привела к разрешению мелитианского раскола Первым Вселенским Собором».

Синод Албанской Церкви, упомянув о необходимости решить вопрос процедуры предоставления автокефалии, предложил, «как и другие Православные Церкви, и продолжает умолять о созыве Всеправославного Синаксиса, который в Духе Святом разрешит церковный вопрос, беспокоящий православных всего мира».

«Основным убеждением остаётся то, что Святая Евхаристия, апостольское преемство и синодальность являются прочными основами православного единства, и что на карту поставлен мир и единство Православия во всем мире», — подчеркнули в Албанской Церкви.

Таким образом, Албанская Православная Церковь в очередной раз выразила своё несогласие с признанием Константинопольским Патриархатом украинских раскольников и признала действия Патриарха Варфоломея на Украине ошибочными и требующими исправления всей полнотой Православных Церквей.

В Албанской Церкви подчеркнули, что предоставление автокефалии «ПЦУ» не принесло ни мира, ни единства Украине, а последствия этого решения были «неблагоприятны для всего Православия». Также в заявлении Синода говорится, что «все случаи раскола, как и различные болезни, не лечатся одним и тем же лечением, и каждому требуется своё», поэтому не следует сравнивать автокефалию Албанской Церкви и Томос ПЦУ.

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