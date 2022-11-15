Албанская Православная Церковь вновь отказалась признать украинских раскольников
Албанские архиереи настаивают на созыве Всеправославного совещания, чтобы попытаться исправить то, что натворил на Украине Константинопольский Патриарх Варфоломей…
15 ноября 2022 года Св. Синод Албанской Православной Церкви вновь обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой созвать Собор Предстоятелей Поместных Православных Церквей по вопросу признания «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на греческий сайт «Ромфея».
В Албанской Церкви напомнили главе Фанара о письме от 19 марта 2019 года, в котором было предложено применить к украинским раскольникам «ту же процедуру, которая привела к разрешению мелитианского раскола Первым Вселенским Собором».
Синод Албанской Церкви, упомянув о необходимости решить вопрос процедуры предоставления автокефалии, предложил, «как и другие Православные Церкви, и продолжает умолять о созыве Всеправославного Синаксиса, который в Духе Святом разрешит церковный вопрос, беспокоящий православных всего мира».
«Основным убеждением остаётся то, что Святая Евхаристия, апостольское преемство и синодальность являются прочными основами православного единства, и что на карту поставлен мир и единство Православия во всем мире», — подчеркнули в Албанской Церкви.
Таким образом, Албанская Православная Церковь в очередной раз выразила своё несогласие с признанием Константинопольским Патриархатом украинских раскольников и признала действия Патриарха Варфоломея на Украине ошибочными и требующими исправления всей полнотой Православных Церквей.
В Албанской Церкви подчеркнули, что предоставление автокефалии «ПЦУ» не принесло ни мира, ни единства Украине, а последствия этого решения были «неблагоприятны для всего Православия». Также в заявлении Синода говорится, что «все случаи раскола, как и различные болезни, не лечатся одним и тем же лечением, и каждому требуется своё», поэтому не следует сравнивать автокефалию Албанской Церкви и Томос ПЦУ.
Албанская Православная Церковь вновь отказалась признать украинских раскольников Албанские архиереи настаивают на созыве Всеправославного совещания, чтобы попытаться исправить то, что натворил на Украине Константинопольский Патриарх Варфоломей...