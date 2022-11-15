Военные действия наносят участвующим в них серьёзные душевные травмы и к этому надо быть готовым

В Воронеже состоялся обучающий трехдневный семинар о церковной помощи людям с посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР). Семинар прошёл по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сообщает Патриархия.Ru.

В мероприятии приняли участие 50 человек — православные социальные работники, священники из Воронежа, Воронежской области, Москвы, Московской области, Орла, Краснодара, Тулы, Ростова-на-Дону, а также психологи из Донецка и Горловки, представители епархиального отдела по защите материнства и детства Донецкой епархии и сотрудники благотворительного фонда «Витязь». Семинар провела специалистка в области реабилитации и психотерапии травматического стресса с общим стажем работы 20 лет Ольга Павлова. Более десяти лет она провела в составе гуманитарных миссий в зонах ЧС.

«Близкие людей, отправившихся в зону конфликта, конечно, воспринимают эту ситуацию с большой болью. Они не знают, как реагировать, когда человек пережил военные действия и зачастую возвращается домой травмированным, с острыми психическими состояниями. В мировой практике естественно, когда родных подготавливают к прибытию военнослужащих родственников. Поэтому и мы занялись подготовкой семей, чтобы люди были готовы принять дома того, у кого теперь есть определенные особенности. Человек не будет таким, как раньше, этот опыт меняет мировоззрение и психику», — рассказал организатор семинара, руководитель реабилитационного центра для зависимых женщин и центра реабилитации для мужчин в Воронеже иерей Евгений Лищенюк.

Целью семинара стало повышение профессиональной подготовки психологов по работе с людьми, кто испытывает посттравматические стрессовые расстройства. В задачи организаторов семинара также входило проведение профилактики эмоционального выгорания психологов, оказывающих помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей.

После обучения православные психологи будут заниматься амбулаторной поддержкой людей, которые пострадали от травм и имеют психологические и духовные проблемы, а также их семей.

В начале декабря планируется проведение следующего семинара, организованного иереем Евгением Лищенюком во взаимодействии с воронежским отделением Российского детского фонда при поддержке декана факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова доктора психологических наук, профессора Юрия Зинченко.

Целью подобных церковных семинаров является создание команды, в которую войдут священнослужители, психологи, психиатры, волонтеры, лидеры общественного мнения, педагоги. Эти специалисты далее смогут вместе комплексно работать с пострадавшими в зоне конфликта и членами их семей.

Ранее в Синодальном отделе по благотворительности состоялось совещание, посвященное помощи раненым и пострадавшим от военных действий, на котором обсудили возможность создания в Церкви центров помощи тем, кто имеет посттравматические стрессовые расстройства.

Синодальный отдел по благотворительности вместе с порталом «Пастырь» также провел две встречи для священников в рамках цикла онлайн-семинаров о помощи пострадавшим в результате военных действий.

Русская линия