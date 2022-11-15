В кипрской прессе уже открыто пишут, что глава Фанара впервые за 400 лет прибыл на Кипр не только для участия в похоронах, но ради стремления повлиять на выборы нового Предстоятеля…

12 октября 2022 года в Никосии прошли похороны почившего Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома II, которые возглавил прибывший по этому случаю на Кипр глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей, сообщает ТАСС.

Местом прощания с Предстоятелем стал собор святого апостола Варнавы, который был построен в прошлом году рядом с Архиепископским дворцом по инициативе покойного Архиепископа Хризостома, а с надгробными речами на отпевании выступили президенты Кипра и Греции Никос Анастасиадис и Катерина Сакелларопулу.

Анастасиадис отметил вклад владыки Хризостома II в реформирование структуры Кипрской Православной Церкви, в том числе в восстановление и создание новых епархий, увеличение численности Священного Синода, а также разработку нового Устава этой Церкви. Он также подчеркнул, что Архиепископу удалось своей твёрдой позицией обезопасить автокефалию Кипрской Православной Церкви от любого иностранного влияния. В свою очередь Сакелларопулу отметила важность исторических трудов Хризостома II и выразила надежду, что его потомки последуют его примеру.

Обряд отпевания Архиепископа Хризостома II совершил лично Патриарх Константинопольский Варфоломей. Это первый визит главы Фанара на Кипр за четыре последних столетия. Впрочем, кипрская пресса уже несколько дней выступает с предположениями, что главным поводом для прибытия Патриарха Варфоломея является не столько участие в похоронной церемонии, сколько попытка повлиять на исход будущих выборов нового Архиепископа.

В настоящее время фанариоты пытаются поддержать Местоблюстителя Архиепископского престола митрополита Пафского Георгия (Папахризостому) и попытаться ослабить предвыборные позиции двух самых популярных у паствы архиереев острова — митрополита Лимасольского Афанасия (Николау) и митрополита Тамасского и Оринисского Исаии (Киккотиса), которые ранее выступали с резкой критикой признания украинских раскольников. При этом последний не так давно посещал Фанар, где официально «примирился с Вселенским Патриархом». Однако, доверия Патриарха Варфоломея он, похоже, всё же не снискал.

Русская линия