Святейший Патриарх Кирилл: Все эти невинные дети, которые здесь погибли, как бы повторили крестный путь и крестную Жертву Спасителя. И потому все они ныне у Бога

13 ноября 2022 года, в ходе визита во Владикавказскую епархию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил школу № 1 г. Беслана, сообщает Патриархия.Ru.

1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в заложники участников праздничной школьной линейки, посвященной началу нового учебного года. В течение почти трех суток они удерживали в спортзале школы № 1 более тысячи учителей, детей и их родителей. Во время штурма 3 сентября погибли 334 человека, среди которых было 186 детей, ранения получили 810 человек.

Сейчас в школе готовится к открытию мемориальный комплекс. Его центральной частью стал спортзал, в котором находилось большинство заложников. Вокруг здания спортзала возведен металлический каркас; оставшиеся части корпуса школы были законсервированы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. В бывшем спортзале установлен поклонный крест. Рядом со школой строится храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской. В состав мемориального комплекса также входит памятник погибшему 3 сентября командиру спецподразделения подполковнику Д.А. Разумовскому.

У входа Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: заместитель председателя Правительства РФ А.В. Новак; полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайка; президент Республики Южная Осетия А.Э. Гаглоев; глава Республики Северная Осетия — Алания С.И. Меняйло; настоятель строящегося храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской иеромонах Андрей (Амбалов).

Святейший Владыка прошел в бывший спортивный зал, осмотрел стенды с фотографиями погибших в теракте и обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Невозможно забыть это страшное событие. Ещё и ещё раз приношу глубочайшие соболезнования всем родственникам тех детей, которые здесь погибли.

Когда думаешь о невинно убиенных, задаёшь себе вопрос: а Господь Иисус Христос ведь тоже был невинно убиенный? Ведь Он проповедовал любовь, мир, исцелял, творил чудеса — а Его взяли и распяли. За что? Ни за что. И эта Жертва Спасителя прославляется Церковью, прославляется множеством народов. Мы поклоняемся изображению Креста Господня как символу этой невинной Жертвы. Все эти невинные дети, которые здесь погибли, как бы повторили крестный путь и крестную Жертву Спасителя. Они тоже ни в чём не были не повинны, но их убили — так, как убили ни в чём не повинного Спасителя. И потому все они сегодня у Бога. Они наши молитвенники, ходатаи, они молятся за своих родителей, за своих родных, близких и, наверное, за всю нашу страну. Но мы должны вспоминать их в своих молитвах, просить, чтобы их святые имена хранились в памяти нашего народа.

Ещё раз выражаю глубочайшее соболезнование родным и близким, тем, кто более всего был уязвлен этим страшным событием. Пусть Господь дает вам силы, а всем нам — понимание того, что человеческое зло не имеет границ, и все начинается с небольшого — с маленьких преступлений. Ведь не родились преступниками те, кто сотворил здесь эту страшную казнь. Они стали преступниками. Вот для того чтобы в нашей стране невозможно было человеку стать преступником, убийцей, многое нужно сделать. И как Патриарх я убежден, что в первую очередь нам нужно стать сильными в вере.

Если мы живём с Богом, то это не значит, что мы будем застрахованы от болезней, потрясений, но это значит, что у нас всегда будет сила духа их преодолевать. А это значит, что связь нашего народа с Господом не прерывается ни при каких обстоятельствах. И если каждое последующее поколение людей будет укрепляться в вере и жить по вере, то, уверен, именно так мы можем преобразить жизнь всего нашего народа. А память о невинно убиенных, распятых здесь детях пусть хранится в нашей молитвенной памяти, в памяти Церкви и в памяти всего народа".

Затем Святейший Владыка совершил литию у Поклонного креста.

По окончании заупокойного богослужения Святейший Патриарх Кирилл передал для строящегося храма Толгскую икону Божией Матери, родным погибших — иконки Божией Матери «Казанская», после чего пообщался с представителями комитета «Матери Беслана».

В сопровождении главы Правобережного района Республики Северная Осетия — Алания С.М. Фраева Святейший Патриарх Кирилл осмотрел здание школы.

Затем Святейший Владыка посетил храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где оставил запись в книге памяти.

После посещения храма Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посадил памятное дерева у храма.

Русская линия