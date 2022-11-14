7 из 16 членов Священного Синода уже выразили желание выставить свою кандидатуру на выборы…

14 ноября 2022 года в Никосии состоялось заседание Св. Синода Кипрской Православной Церкви, которое прошло под председательством местоблюстителя Архиепископского престола митрополита Пафского Георгия (Папахризостому) и в ходе которого дискуссия развернулась вокруг избрания нового Предстоятеля Церкви.

По итогу состоявшегося обсуждения было решено назначить выборы нового Кипрского Архиепископа на 18 декабря 2022 года, сообщает ТАСС.

При этом в постановлении указывается, что избрание будет проходить традиционно «из числа трёх номинантов, кандидатуры которых будут переданы на рассмотрение Священному Синоду». Известно, что Архиепископа на Кипре избирают все члены Кипрской Церкви, включая мирян.

Согласно порядку, тайным голосованием каждый приход или община избирают своих специальных представителей, число которых достигает 1400 человек. Затем эти люди собираются вместе и избирают из своей среды 100 главных представителей (66 мирян и 34 клирика).

Главные представители, вместе с членами Священного Синода, игуменами монастырей и с шестью клириками, имеющими высшее богословское образование и занимающими высокие посты в Архиепископии, образуют общее собрание под председательством Местоблюстителя.

Избирательное собрание проводит своё заседание в Большом Синодальном Зале Архиепископии для избрания нового Архиепископа. Избрание осуществляется тайным голосованием, пока не останется один кандидат.

Интронизация новоизбранного Архиепископа совершается в течение 15 дней с момента избрания.

Однако, на этот раз Синод решил внести некоторые изменения в процедуру избрания. Так, члены Синода постановили напечатать избирательные бюллетени с указанием имён и портретов тройки претендентов на Архиепископский престол. Ранее во время выборов нового Предстоятеля Кипрской Церкви бюллетеней не было, и участники голосования просто вписывали рукой на чистом листе бумаги имя любого кандидата, которого желали видеть будущим Архиепископом.

Также было решено, что во время проведения выборов Предстоятеля на избирательных участках будут председательствовать не церковные, а государственные служащие. А правом наблюдения за ходом голосования будут обладать представители всех трёх кандидатов в Архиепископы. Непосредственную же ответственность за проведение выборов, в том числе за подготовку списков избирателей, Синод возложил на директора Центрального церковного фонда Иоанниса Харилау.

Помимо этого Синод постановил, что соискатели поста Архиепископа Кипрского должны будут 22 ноября подать заявки на участие в выборах.

Как ранее сообщала кипрская пресса, свое стремление принять участие в выборах уже выразили 7 из 16 членов Священного Синода, а именно митрополит Пафский Георгий (Папахризостому), митрополит Лимасольский Афанасий (Николау), митрополит Константский Василий (Караяннис), митрополит Киренийский Хризостом (Папатомас), митрополит Морфский Неофит (Масурас), митрополит Тамасский и Оринисский Исаия (Киккотис) и хорепископ Карпасийский Христофор (Циаккас).

Газета «Филелефтерос» вместе с другими кипрскими СМИ называет фаворитами борьбы за архиепископский престол митрополитов Афанасия и Исаию. Борьбу же за третье место, позволяющее также попасть в избирательный бюллетень, вероятнее всего, поведут митрополиты Георгий и Василий.

Русская линия