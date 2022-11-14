В Москве помянули протоиерея Михаила Васильева На 9-й день по кончине священника в храме великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе совершены заупокойные богослужения… 14 ноября 2022 года, на 9-й день по кончине протоиерея Михаила Васильева, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы митрополит Каширский Феогност совершил Божественную литургию в храме великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе Московской области, сообщает «Монастырский вестник». Его Высокопреосвященству сослужило духовенство Московской епархии. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаркин. За богослужением молились военнослужащие штаба Ракетных войск стратегического назначения РФ, сестры Преображенского скита московского подворья Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря в селе Юдино Одинцовского района Московской области, прихожане храма. По окончании Литургии на месте упокоения почившего протоиерея Михаила Васильева у алтаря храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца митрополит Феогност отслужил панихиду и освятил коливо. В завершение состоялась поминальная трапеза. Русская линия





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