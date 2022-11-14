Украинские спецслужбы начали расследование по видео из Киево-Печерской лавры, на котором звучит песня «Звон плывёт над Россиею»…

Служба безопасности и полиция Украины начали расследование в связи с публикацией украинскими раскольниками видео с песнопениями о России и Святой Руси в одном из храмов Киево-Печерской лавре, которое совершили киевские верующие, сообщает СПЖ.

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ждёт „пробуждения матушки-Руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

«С ситуацией относительно видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской лавры <…> уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины», — сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Тelegram-канале.

По словам Ткаченко, необходимо установить подлинность видео. «Если видео окажется аутентичным, призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ», — подчеркнул министр.

В свою очередь в Киево-Печерской лавре рассказали, что в связи со скандалом в ближайшее время в Лавре соберётся Духовный собор. На нём определится судьба одного из насельников — иеромонаха Захарии, который служил в этот день в храме и не обратил внимание на то, что поют верующие.

Наместник Лавры митрополит Павел заявил, что священнику уже запретили совершать Божественную литургию и служить молебны. «Я уверен, что сам отец Захария не пел этих песен. Мы не поём в храме светских песен, в храме поются лишь величания святым, а не величания кому-то. <…> В храмах мы должны молиться об одном — о мире, о скорейшем завершении войны», — заявил иерарх УПЦ.

Уставщик Лавры архимандрит Поликарп (Линенко) пояснил, что это произошло во время молебна у иконы Божией Матери «Всецарица», на который всегда собирается множество людей.

«Этот молебен всегда служит один священник, поют его люди, которые собираются. После молебна люди получают от священника помазание освященным елеем от иконы, и поскольку людей много собирается, то группа активистов во время прикладывания к иконе поет разные духовные гимны», — сказал отец Поликарп.

Архимандрит добавил, что иеромонах Захария, который совершал молебен, был занят: совершал помазание, общался с прихожанами и попросту не слышал, что они поют «Звон плывёт, плывёт над Россиею».

«На наивысшем уровне лаврского священноначалия этот священник отстранен от совершения богослужения, в ближайшее время соберется духовный собор Лавры, который эту ситуацию разбёрет и решит, кому какое дать наказание», — заявил отец Поликарп.

Пользуясь возникшим поводом, СБУ уже готовится к разгрому Украинской Православной Церкви.

Русская линия