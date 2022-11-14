Советник Святейшего Патриарха Кирилла напомнил, что почивший Архиепископ Хризостом единолично признал украинских раскольников, и теперь его решение может быть пересмотрено…

После выборов нового Предстоятеля Кипрской Православной Церкви может сформироваться ситуация, когда Русская Православная Церковь сможет восстановить поминовение Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра. Это произойдёт в случае, если новый Предстоятель откажется от решения своего предшественника признать украинских раскольников. Об этом заявил советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

Архиепископ Хризостом II, возглавлявший Кипрскую Церковь 16 лет, скончался утром 7 ноября после продолжительной болезни и был похоронен 14 ноября.

«Как известно, значительная часть архиереев Кипрской Православной Церкви не согласилась с единоличным решением скончавшегося ныне Архиепископа Хризостома II о признании украинских раскольников. Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской Церкви с Московским Патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового Предстоятеля. Порядок этих выборов определяется уставом Кипрской Церкви», — сообщил отец Николай.

Русская Православная Церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом из-за признания им украинских раскольников. В 2019 году «ПЦУ» признали Первоиерархи Александрийской и Элладской Православных Церквей, в 2020 году — Предстоятель Кипрской Церкви.

Русская Церковь в ответ на это заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской Православных Церквей, которые признают «ПЦУ» и будут служить вместе с раскольниками, отметив, что соборное решение о признании «ПЦУ» Кипрская Церковь не принимала, и оно осталось единоличной инициативой Архиепископа Хризостома.

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