10 ноября 2022 года в Национальной библиотеке Республики Беларусь состоялось открытие выставки «Сердце милующее» памяти героя Беларуси, первого Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева) (1935−2021), сообщает Патриархия.Ru.

В экспозицию вошли 18 планшетов с фотографиями, около 50 книжных изданий, предоставленных библиотекой имени митрополита Филарета (Вахромеева) Минской духовной академии. Среди них иллюстрированные книги к юбилеям архиерея, биографические материалы, сборники избранных проповедей, статей, бесед, в том числе их переводы на немецкий и английский языки, рождественские и пасхальные послания разных лет. В публикациях поднимаются вопросы актуальных богословских проблем, взаимоотношений Церкви и государства, религиозного, исторического и социального призвания человека.

Организаторы выставки — Минская духовная академия и приход благоверного князя Александра Невского г. Минска.

Выставку подготовили: Оксана Кнаус, фотограф прихода благоверного князя Александра Невского г. Минска, автор проекта mf-memory.by, в 2016—2021 гг.— фотограф митрополита Филарета; Илья Перченко, заведующий библиотекой имени митрополита Филарета (Вахромеева) Минской духовной академии, в 2005—2021 гг. — иподиакон Его Высокопреосвященства.

В открытии экспозиции приняли участие ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий (Соколов), глава Национальной библиотеки Оксана Книжникова, священнослужители, сотрудники библиотеки и приглашенные гости.

Перед собравшимися выступил лауреат и обладатель гран-при многочисленных международных конкурсов и фестивалей, обладатель гран-при первого Патриаршего фестиваля «Свет Христов» среди архиерейских хоров Русской Православной Церкви митрополичий хор Свято-Духова кафедрального собора г. Минска (художественный руководитель и регент — Виталий Соболевский).

Выставка будет работать до 1 декабря в кольцевой галерее 2-го этажа. Время работы соответствует режиму работы библиотеки. Вход — по читательскому билету или билету социокультурного центра.

За 35-летний период пребывания митрополита Филарета во главе Белорусского экзархата были возрождены исторические и учреждены новые православные епархии. Открыты 24 женских и 10 мужских монастырей. В несколько раз увеличилось число православных приходов, построены сотни новых и восстановлены многие разрушенные храмы и церковные здания. При непосредственном участии архиерея возрождались и открывались духовные школы, на новый уровень вышла издательская и просветительская деятельность. Заключенное в 2003 году соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью заложило основу церковно-государственных отношений в Беларуси и не имеет аналогов на постсоветском пространстве; на его основе заключаются соглашения и подписываются программы сотрудничества последних десятилетий.

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