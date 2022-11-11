7 ноября 2022 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылся XVI Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» — просветительский тематический показ значимых отечественных и зарубежных фильмов, посвященных осмыслению трагических событий истории России ХХ века, духовному, культурному и научному наследию русской эмиграции. Фестиваль содействует сохранению российским обществом исторической памяти.

Форум учрежден в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией «Русский путь» и проводится при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства культуры России, Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, Фонда наследия русского зарубежья и др.

В этом году фестиваль приурочен к 100-летию окончания Гражданской войны в России. В программе форума будет представлено свыше 50 игровых и неигровых кинолент от кинематографистов из 15 стран, в том числе Германии, Италии, России, Нидерландов, Финляндии, Эстонии, ЮАР.

Было объявлено имя нового обладателя учрежденной Домом русского зарубежья и киностудией «Русский путь» медали имени Михаила Чехова, которая вручается с 2008 года видным деятелям культуры разных стран за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. Им стал композитор Владимир Мартынов, автор музыки к фильмам «Холодное лето пятьдесят третьего..» (1987), «Русский бунт» (2000), «Остров» (2006), «Раскол» (2011) и многих других.

Часть представленных на фестивале киноработ посвящены вопросам веры и религии, в частности, «Под покровом Великой княгини» (2022, режиссер М. Бандманн) — об истории создания и миссионерской деятельности православного женского монастыря в Бухендорфе, «Священномученик Иоанн Рижский: на страстном пути» (2022, режиссер Н. Васильев), «Хождение на Афон» (2017, режиссер М. Аристова) — о паломничестве писателя В. Распутина на Святую Гору.

В рамках внеконкурсной программы будут также представлены фильмы «Гибель империи. Российский урок» (2021, автор — митрополит Псковский и Порховский Тихон), «Гонения на Церковь в России ХХ века» (2012, автор — митрополит Будапештский и Венгерский Иларион), «Церковь по обе стороны фронта» (2020, режиссер С. Иофа) — о положении Русской Православной Церкви в период Великой Отечественной войны.

Кинофестиваль «Русское зарубежье» продлится до 14 ноября. Вход на все показы свободный.

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