10 ноября 2022 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял в Стамбуле группу католических священников и журналистов, которые прибыли в Турцию, чтобы посетить места, связанные с жизнью святого Апостола Павла. Приветствуя гостей, глава Фанара напомнил, что встречался несколько дней назад с папой Римским в Бахрейне и обсуждал с ним возможность установления общей даты празднования католиками и православными Пасхи, сообщает портал «Новости Ватикана».

В связи с этим глава Константинопольского Патриархата сообщил, что собирается поехать на Кипр не только для того, чтобы принять участие в похоронах Архиепископа Кипрского Хризостома ІІ, но и ради встречи с представителем папы кардиналом Куртом Кохом, председателем Папского Совета по содействию христианскому единству.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что данная инициатива рассматривается в свете совместных усилиях с папой Франциском, связанных с празднованием 1700-летия первого Вселенского собора в Никее 325 года.

Патриарх Варфоломей напомнил, что среди решений собора было установление даты празднования Пасхи. «Но, к сожалению, на протяжении многих лет мы уже не празднуем её вместе, на протяжении многих веков. Итак, в рамках этой годовщины предметом наших совместных с папой усилий является достичь решения этой проблемы. Может ещё не время говорить о деталях, но хочу подчеркнуть, что с православной и с католической стороны есть это доброе намерение, наконец, установить общую дату для празднования Христова Воскресения», — сказал он.

Таким образом, Фанар откровенно готовится к новой унии с католиками, и если раньше это были только предположения, то теперь об этом открыто заявляет Константинопольский Патриарх. Видимо, падение Константинополя после подписания греками Флорентийской унии с католиками так их ничему и не научило.

Русская линия