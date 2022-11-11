В обители, основанной старцем Зосимом (Сокуром), в результате артобстрела ранена монахиня…

9 ноября 2022 года во время прилёта снаряда украинских военных на территорию Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря обители, осколками была ранена монахиня Евпраксия, сообщает Телеграм-канал обители.

«Братья под обстрелом принесли матушку в убежище. Сестры оказали первую медицинскую помощь, после чего в сознании доставили в больницу. Предварительно — ранение ног и мягких тканей тела», — говорится в сообщении.

Впервые обитель была обстреляна 11 апреля 2022 года со стороны украинской армии, покинувшей город днём ранее. Монастырю нанесены значительны разрушения.

С тех пор артобстрелы не прекращаются.

Русская линия