Украинские военные продолжают обстреливать Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
В обители, основанной старцем Зосимом (Сокуром), в результате артобстрела ранена монахиня…
9 ноября 2022 года во время прилёта снаряда украинских военных на территорию Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря обители, осколками была ранена монахиня Евпраксия, сообщает Телеграм-канал обители.
«Братья под обстрелом принесли матушку в убежище. Сестры оказали первую медицинскую помощь, после чего в сознании доставили в больницу. Предварительно — ранение ног и мягких тканей тела», — говорится в сообщении.
Впервые обитель была обстреляна 11 апреля 2022 года со стороны украинской армии, покинувшей город днём ранее. Монастырю нанесены значительны разрушения.