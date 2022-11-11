Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2022

Украинские военные продолжают обстреливать Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
В обители, основанной старцем Зосимом (Сокуром), в результате артобстрела ранена монахиня…

Монахиня Евпраксия9 ноября 2022 года во время прилёта снаряда украинских военных на территорию Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря обители, осколками была ранена монахиня Евпраксия, сообщает Телеграм-канал обители.

«Братья под обстрелом принесли матушку в убежище. Сестры оказали первую медицинскую помощь, после чего в сознании доставили в больницу. Предварительно — ранение ног и мягких тканей тела», — говорится в сообщении.

Впервые обитель была обстреляна 11 апреля 2022 года со стороны украинской армии, покинувшей город днём ранее. Монастырю нанесены значительны разрушения.

С тех пор артобстрелы не прекращаются.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Фанар готовится к очередной унии с католиками
Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил о намерении договориться с папой Римский Франциском об общей дате празднования Пасхи...

Украинские военные продолжают обстреливать Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
В обители, основанной старцем Зосимом (Сокуром), в результате артобстрела ранена монахиня...

К 100-летию окончания Гражданской войны в России
В Москве открылся XVI Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»...

В Париже возложили цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса
11 ноября во Франции традиционно вспоминают окончание Первой мировой войны...

«Сердце милующее»
В Минске открылась выставка, посвящённая митрополиту Филарету (Вахромееву)...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем известного русского поэта А.В.Кольцова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика