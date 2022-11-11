11 ноября 2022 года посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на французской земле в ходе Первой мировой войны в 1916—1918 гг., сообщает официальный сайт Посольства России во Франции.

Церемония возложения цветов была традиционно приурочена ко Дню перемирия, который отмечается во Франции 11 ноября, в день завершения Первой мировой войны.

В церемонии приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители Ассоциации памяти Русского экспедиционного корпуса и журналисты.

Посол напомнил о героической истории Русского экспедиционного корпуса, а также о совместном вкладе русских и французских воинов в победу над общим врагом.

«Я убеждён, что сегодня, несмотря на все перипетии в международных отношениях, народы России и Франции, найдут в себе силы и мужество помнить о подвиге своих предков и продолжат поступательное развитие отношений между нашими странами», — заявил посол.

На территории Франции в годы Первой мировой войны вместе со своими союзниками по Антанте сражались около 20 тысяч русских солдат и офицеров, покрывших себя неувядаемой славой в ожесточенных боях на территории провинции Шампань.

Общие потери Русского экспедиционного корпуса за время участия в боевых действиях во Франции составили почти 5 тысяч человек. За особые заслуги русские бригады были удостоены высоких французских военных наград и звания «Легиона чести».

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