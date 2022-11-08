Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2022

В школах Молдавии началась активная кампания по пропаганде содомии
С протестом против этого уже выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон…

Майя СандуНовые «европейские ценности» в виде содомии начали активно проникать во все сферы жизни Молдавии при президентстве Майи Санду, которая, как известно, является сторонницей евроинтеграции и гражданкой Румынии. В настоящее время под её началом в молдавских школах стартовала кампания «ЛГБТ-дети в вашей школе», против чего уже выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон, сообщает Интерфакс.

«Как отец, я категорически против пропаганды гомосексуализма и разврата в школах, настойчиво продвигаемых нынешним антинациональным и антиправославным руководством, и я думаю, что эту позицию по данному вопросу разделяет большинство родителей в Молдове. Представители ПДС выступали категорически против преподавания христианства в школах, теперь же они запускают кампании по пропаганде гомосексуализма», — написал Додон во вторник в своем Телеграм-канале.

По его мнению, глава Молдавии Майя Санду и основанная ею партия «Действие и солидарность» почти ежедневно демонстрируют, что реализуют «навязанную извне повестку, которая не имеет ничего общего» с Молдавией и её православным народом.

«Во многих школах республики ещё не дали отопление, вместо него мы видим ЛГБТ-пропаганду», — отметил Додон.

Впрочем, мнение Додона Санду мало интересует, она имеет поддержку со стороны ЕС и США, а это значит, что пропаганда содомии и других непотребств в Молдавии будет только нарастать.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерею Михаилу Васильеву присвоено звание Героя России (посмертно)
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин...

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года
Государство будет выплачивать 590 тысяч рублей при рождении первого ребёнка и 780 тысяч — при рождении второго...

Местоблюстителем Архиепископского престола Кипрской Православной Церкви стал митрополит Пафский Георгий
В ближайшее время состоится Священный Синод Кипрской Церкви, который займётся вопросами похорон Архиепископа Хризостома...

Рождественский национализм
На главной еле Украины Рождественскую звезду хотят заменить тризубом...

В школах Молдавии началась активная кампания по пропаганде содомии
С протестом против этого уже выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день взятия столицы Сибирского ханства русскими казаками, мы вспоминаем царского дворцового коменданта В.А.Дедюлина и русского писателя И.А.Бунина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика