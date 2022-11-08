С протестом против этого уже выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон…

Новые «европейские ценности» в виде содомии начали активно проникать во все сферы жизни Молдавии при президентстве Майи Санду, которая, как известно, является сторонницей евроинтеграции и гражданкой Румынии. В настоящее время под её началом в молдавских школах стартовала кампания «ЛГБТ-дети в вашей школе», против чего уже выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон, сообщает Интерфакс.

«Как отец, я категорически против пропаганды гомосексуализма и разврата в школах, настойчиво продвигаемых нынешним антинациональным и антиправославным руководством, и я думаю, что эту позицию по данному вопросу разделяет большинство родителей в Молдове. Представители ПДС выступали категорически против преподавания христианства в школах, теперь же они запускают кампании по пропаганде гомосексуализма», — написал Додон во вторник в своем Телеграм-канале.

По его мнению, глава Молдавии Майя Санду и основанная ею партия «Действие и солидарность» почти ежедневно демонстрируют, что реализуют «навязанную извне повестку, которая не имеет ничего общего» с Молдавией и её православным народом.

«Во многих школах республики ещё не дали отопление, вместо него мы видим ЛГБТ-пропаганду», — отметил Додон.

Впрочем, мнение Додона Санду мало интересует, она имеет поддержку со стороны ЕС и США, а это значит, что пропаганда содомии и других непотребств в Молдавии будет только нарастать.

Русская линия