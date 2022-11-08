В Киевской городской администрации после дискуссий приняли решение устанавливать главную ель страны и уже разработали несколько вариантов её убранства. Один из эскизов организатор прошлогоднего новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий показал СМИ, сообщает СПЖ со ссылкой на Realist.online.

На нём видно, что ель украшена игрушками в желтых и синих цветах национального флага, на ней есть цветы и свечи. Предполагается, что на макушке вместо традиционной Рождественской звезды будет закреплен украинский трезубец.

«Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Несколько эскизов елки уже разработаны. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история», — рассказал Игорь Добруцкий.

В 2020−21 году главную новогоднюю ель Украины в 2020—2021 гг. вместо традиционного символа Рождества — Вифлеемской звезды, засиявшей при рождении Христа, украсила светящаяся шляпа. Теперь шляпу решили заменить тризубом.

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