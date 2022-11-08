Местоблюстителем Архиепископского престола Кипрской Православной Церкви стал митрополит Пафский Георгий
В ближайшее время состоится Священный Синод Кипрской Церкви, который займётся вопросами похорон Архиепископа Хризостома…
Местоблюстителем Архиепископского престола Кипрской Православной Церкви стал митрополит Пафский Георгий (Папахризостому), который уже заявил, что намерен немедленно созвать Священный Синод для согласования похоронных процедур и определения дальнейших шагов Церкви по избранию нового Предстоятеля. Соответствующее заявление он сделал в понедельник Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), сообщает Благовест-инфо.
По словам митрополита Георгия, он отправляется из Пафоса в Никосию для отпевания владыки Хризостома II и созыва в течение внеочередного заседания Синода. Как подчеркнул местоблюститель, «приоритетной задачей этого заседания будут похороны» почившего архиепископа, затем — вопросы, связанные с предстоящими выборами нового Предстоятеля.
Согласно Уставу Кипрской Церкви, через 40 дней после смерти Предстоятеля под надзором местоблюстителя должны быть проведены прямые выборы нового Архиепископа Кипрского, кандидатами в которых должны быть трое иерархов. Как ранее сообщил в комментарии телеканалу «Сигма» богослов Теодор Кириаку, на практике сейчас стоит вопрос лишь о том, кто из членов Священного Синода станет третьим участником выборов, поскольку обладающие наибольшей поддержкой среди верующих митрополит Лимасольский Афанасий (Николау) и митрополит Тамасский и Оринисский Исаия (Киккотис) уже фактически зарезервировали за собой два места в этой тройке.
Следует добавить, что и владыка Афанасий, и владыка Исаия в 2020 году оказались в числе четырех кипрских иерархов, назвавших «вопиющим нарушением синодального, коллективного и демократического режима» функционирования Кипрской Церкви поминовение во время богослужения Архиепископом Кипрским имени главы украинских раскольников Епифания Думенко.
Местоблюстителем Архиепископского престола Кипрской Православной Церкви стал митрополит Пафский Георгий В ближайшее время состоится Священный Синод Кипрской Церкви, который займётся вопросами похорон Архиепископа Хризостома...