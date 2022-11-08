Местоблюстителем Архиепископского престола Кипрской Православной Церкви стал митрополит Пафский Георгий (Папахризостому), который уже заявил, что намерен немедленно созвать Священный Синод для согласования похоронных процедур и определения дальнейших шагов Церкви по избранию нового Предстоятеля. Соответствующее заявление он сделал в понедельник Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), сообщает Благовест-инфо.

По словам митрополита Георгия, он отправляется из Пафоса в Никосию для отпевания владыки Хризостома II и созыва в течение внеочередного заседания Синода. Как подчеркнул местоблюститель, «приоритетной задачей этого заседания будут похороны» почившего архиепископа, затем — вопросы, связанные с предстоящими выборами нового Предстоятеля.

Согласно Уставу Кипрской Церкви, через 40 дней после смерти Предстоятеля под надзором местоблюстителя должны быть проведены прямые выборы нового Архиепископа Кипрского, кандидатами в которых должны быть трое иерархов. Как ранее сообщил в комментарии телеканалу «Сигма» богослов Теодор Кириаку, на практике сейчас стоит вопрос лишь о том, кто из членов Священного Синода станет третьим участником выборов, поскольку обладающие наибольшей поддержкой среди верующих митрополит Лимасольский Афанасий (Николау) и митрополит Тамасский и Оринисский Исаия (Киккотис) уже фактически зарезервировали за собой два места в этой тройке.

Следует добавить, что и владыка Афанасий, и владыка Исаия в 2020 году оказались в числе четырех кипрских иерархов, назвавших «вопиющим нарушением синодального, коллективного и демократического режима» функционирования Кипрской Церкви поминовение во время богослужения Архиепископом Кипрским имени главы украинских раскольников Епифания Думенко.

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