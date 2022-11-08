8 ноября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга», сообщает Патриархия.Ru.

Протоиерей Михаил Васильев, клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе, принял смерть 6 ноября в зоне СВО на Украине при исполнении пастырских обязанностей.

Отпевание новопреставленного пастыря 9 ноября 2022 года в Храме Христа Спасителя совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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